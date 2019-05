Audio revelador: Emiliano Sala no quería ir al Cardiff

En un documental presentado por el medio deportivo francés L’Equipe “Emiliano Sala: los secretos de un destino roto”, se da cuenta de los detalles del pase del jugador argentino al equipo Cardiff y sus trágicas horas finales.

En el material se revela un audio de Whatsapp donde Sala asegura que no estaba entre sus deseos jugar en el equipo galés. Según el santafecino, el interesado principal del cierre del pase era el presidente del Nantes, Waldemar Kita.

“Negociaron para ganar mucho dinero. Ellos quieren que me vaya. Es cierto que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí. Tratan por todos los medios que me vaya”, dijo.

Audio de Emiliano Sala:

Con respecto al titular del equipo francés, Sala dijo: “Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una supernegociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado. A él no le interesa nada más que él dinero”.

En el mensaje enviado a su representante Meissa N’Diaye había expresado cómo se sentía frente a la situación: “No sé que hacer, porque como te digo soy yo quien tiene que levantarse todas las mañanas y ver las caras de esa persona“

“Nadie me mira a mí, a mi interior, a lo que tengo que someterme. Es muy duro, muy duro, porque tengo la impresión de que no hay mucha gente que se ponga en mi lugar”, aseguró Sala en el audio en idioma francés que mandó pocos días antes del accidente del avión en el Canal de la Mancha.

El traspaso de Emiliano Sala del Nantes al Cardiff se cerró en 20 millones de dólares.