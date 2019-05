Roberto Lavagna: "Alternativa Federal es un capítulo cerrado"

Tras no ser invitado a la cumbre de Alternativa Federal, el exministro de Economía Roberto Lavagna ratificó su precandidatura presidencial por Consenso 19, afirmó que esa fuerza política "es un capítulo cerrado" para él.

En ese sentido, afirmó que no se logró un acuerdo electoral porque surgieron "diferencias" a partir de la idea de ese espacio de "sumar gente que no estaba" en los planes originales.

"¿Para qué es el poder? Para mejorarle la vida a la gente. Si no, no sirve. En consecuencia, uno tiene que discutir ideas, proyectos y equipos. No es que sea difícil, trato de ser coherente", remarcó Lavagna en

En ese sentido, sostuvo que "en general, los rejuntes no les han dado resultados a los argentinos y en este caso fue una cuestión de falta de coherencia que constatamos los dos (en referencia al gobernador cordobés Juan Schiaretti) ayer, por lo que cada uno, con tranquilidad, tomó su rumbo".

"Las diferencias fueron por incluir en el espacio a gente que no estaba y hacerlo, además, de manera inconsulta", resaltó Lavagna, al hacer referencia al diputado nacional Daniel Scioli.

Para el economista, convocar al ex gobernador bonaerense "acerca" el espacio a la exmandataria Cristina Kirchner.

"El caso de Scioli nos acercaba, en definitiva, a Cristina Kirchner, que es lo que desde el día uno vinimos planteando: estar al margen de la grieta, porque los dos lados de la grieta no miran los intereses de la gente", consideró Lavagna, sobre la convocatoria que lanzaron Juan Shiaretti, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto.

Más temprano, en declaraciones al canal C5N, el economista destacó: "Si ahora en Alternativa Federal ha habido cambios, están en su derecho, pero no tenemos por qué seguir ese juego".

"Por ahora, (soy candidato) de Consenso 19, que es un grupo de parte del Justicialismo, grupos sindicales, parte del radicalismo", indicó, al dejar abierta la posibilidad de un acuerdo con Alternativa Federal más adelante.

Al responder al desaire que le hicieron los dirigentes del frente opositor, con quien hasta ayer estaba encaminado un acuerdo, el economista también deslizó críticas a la reunión que mantuvo el gobernador de Córdoba con el presidente Mauricio Macri, al tiempo que evitó hacer referencia a la crítica que le hizo Alternativa Federal por su negativa a participar de una interna para definir al candidato nacional.

"Ayer a la tarde, en representación de Alternativa Federal, acordaron con el presidente con esos puntos (que planteó el Gobierno), que básicamente están centrados en el ajuste fiscal y en pagarle a los acreedores", aseguró.

Al ser consultado sobre su relación con Pichetto, quien se había expresado a favor de su postulación, Lavagna no descartó que el rionegrino lo acompañe: "Todo es posible", dijo sobre el senador.

En tanto, Lavagna afirmó que "el lunes hay una convención" en el radicalismo y expresó recibirá a "todos los que no se sientan identificados por esa convención y con esa relación extraña que tienen con el PRO".

"Nosotros somos la anti grieta, ni Cristina, ni Cambiemos. Los que intentamos es construir un espacio de centro, atrayendo gente de los dos lados, por supuesto", agregó el ex ministro de Economía.