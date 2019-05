El entrenador de River Marcelo Gallardo aseguró que River se quedó con "un sabor amargo" por el funcionamiento de su equipo en la derrota frente a Atlético Paranaense por la ida de la Recopa Sudamericana, pero se mostró confiado en que el elenco de Núñez va a "revertir" la imagen en la revancha que se jugará el próximo jueves 30 de mayo en el Monumental.

Nos vamos con un sabor amargo por cómo funcionamos, pero con un montón de situaciones favorables. En nuestra cancha somos muy fuertes y vamos a revertir nuestra imagen. El rival sabe que somos muy difíciles en nuestro campo", expresó Gallardo tras la caída por 1 a 0 en Brasil, que deberá revertir el próximo jueves.

El técnico de River, que le dio libre a su plantel hasta el sábado, manifestó luego: "Mirá si no voy a creer que este equipo puede dar vuelta la serie. No tengo dudas de eso. Ya ha dado muestras de sobra futbolística y emocionalmente. Tenemos que jugar mucho mejor de lo que lo hicimos hoy que jugamos mal y no hay excusas".

"Este partido se vuelve a jugar dentro de una semana y la diferencia es mínima. Definimos en casa y podemos hacer la diferencia claramente", dijo, a la vez que comentó: "No pudimos hacer pie y tampoco pudimos resolver situaciones favorables.Terminamos con uno menos y eso nos perjudicó para poder buscar el empate".

En tanto, dijo: "De todas maneras, por haber estado debajo de nuestro nivel y haber enfrentado a un rival duro, nos vamos vivos. Nos costó el partido por el terreno (césped sintético), pero era normal. Son un muy buen rival y no fue sorpresa su forma de juego porque teníamos clara la calidad del equipo que íbamos a enfrentar".