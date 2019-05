Con su carrera en pleno auge, Duki tomó una inesperada e insólita decisión que, a pesar de ser un pequeño detalles, puede generar alguna que otra confusión entre sus fanáticos.

Hoy, el exitoso trapero argentino subió un breve video en Instagram Stories de su popular cuenta en la red social en el que anunció, sin dar demasiadas explicaciones, que cambiará su nombre artístico.

"Les quiero informar que a partir de ahora no me llamo más Duki, ¡Y me llamo Duko!, D - U - K - O, así que nada, los amo, estén atentos a mi cambio de nombre", dijo el cantante.

Por la informalidad del video y la falta de justificaciones, algunos piensan que el anuncio de Duki es solo una broma. Seguramente con el correr de los días el trapero dará más detalles o desmentirá lo dicho.