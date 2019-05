La vida arriba de una moto: Malos hábitos a la hora de conducir

Cuando aprendemos a manejar usamos como referencia los hábitos y/o costumbres de quien nos enseña, como también de quienes manejan a nuestro alrededor. Para mal nuestro, solemos copiar los malos hábitos con los que conducen día a día, malos hábitos que nos pondrán en peligro si los ignoramos.

Recordar que nosotros seremos el paragolpe en caso de impacto, a la hora de manejar una motocicleta, nos ayudará a tomar mayores precauciones en cuanto a nuestra forma de manejar y a mejorar, gradualmente, nuestra vestimenta y accesorios de seguridad.

Si bien existen muchas de estas malas “prácticas” a la hora de andar en moto, te traemos las más importantes.

Circular sin casco: El mayor error que puede cometer un motociclista. Hoy en día, en la Argentina, 4 de cada 10 muertos en accidentes viales son personas que circulaban en motos. De esos 4, por estadística, solo 1 llevaba el casco bien puesto, 1 lo llevaba mal colocado y 2 no lo tenían.

El usar el casco de manera correcta puede reducir hasta en un 70% las probabilidades de morir en un accidente. Además, reduce en un 85% las posibilidades de sufrir una lesión grave. Estas estadísticas arrojan que casi 3.000 personas se salvarían por año, sólo en Argentina, es decir: vos, tu hijo o cualquier ser amado que ande en moto. Usalo y promové su uso.

Ropa y calzado erróneo: Como el casco, es de vital importancia usar la vestimenta adecuada. Si bien en invierno circulamos con ropa “pesada”, el problema surge en verano. Con nuestras altas temperaturas, que superan los 40°, solemos salir con ropa muy liviana. Pantalones cortos, remeras mangas cortas y hasta las famosas “crocks” u ojotas.

Esta ropa liviana se va a desintegrar apenas toquemos el piso ante una eventual caída y no nos ayudará a mitigar el golpe ni a evitar quemaduras importantes debido al deslizamiento por el asfalto. El calzado, siempre debe ser grueso, de cuero o la famosa cuerina y en lo posible con forma de botita para proteger el tobillo.

Lo ideal sería siempre salir con un jean o un pantalón adecuado para moto como una campera para moto (ambos con protecciones). Esta ropa especial esta hecha con tela de cordura que es “anti-desgarro” (similar a la utilizada en los cinturones de seguridad de los autos), lo que ayuda a que no se raje ante una caída. Además, suelen contar con protecciones en espalda, codos, hombros y su abrigo normalmente es desmontable por lo que te queda una campera con mucha ventilación para el verano. Si no contas con una de estas camperas, podes conseguir una campera de cuero. Recordá, siempre ropa gruesa.

La moto es para dos: Un punto que no debería ser aclarado, es algo que todos sabemos. Últimamente este fenómeno se ve cada vez más seguido. Familias enteras, de a tres o de a cuatro, arriba de las motos. Pueden terminar produciendo accidentes lamentables.

Respetar límites de velocidad: Si llegas tarde al trabajo, salí con mayor anticipación. El respetar los límites de velocidad no solo mejora el consumo en cuanto a nafta, sino que te permite tener mayores tiempos de reacción. Al manejar a alta velocidad por zonas urbanas no solo pones en riesgo tu vida ante un eventual choque (totalmente evitable si vas despacio) sino que pones en peligro a las demás personas. No es una carrera, todos tenemos que llegar a destino.

Conducir a la defensiva: Nunca hay que confiarse. Siempre hay que estar atento al movimiento que puede llegar a realizar quien maneja a nuestro alrededor. Debemos anticipar nuestros movimientos a las maniobras ajenas y ser conscientes de que esa persona, a nuestro lado, puede llegar a equivocarse.

De esta manera, sumado a respetar los límites de velocidad y demás leyes de tránsito, reducimos notablemente la posibilidad de accidentes que destruyan nuestro medio de transporte como así también que pongan en peligro nuestras vidas. Atento al entorno.

Por Marcos Tapia (Especial para El Ciudadano)