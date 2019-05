Proponen el plan "menos pastillas, más zapatillas" para llevar una vida saludable

Si miramos hacia atrás, no podríamos ubicar con certezas el momento en el que la sociedad comenzó a preocuparse tanto por mantener "la figura", conservarse joven o alcanzar un determinado estereotipo de belleza. En la actualidad, todos estos aspectos solo cobraron un poco más de visibilidad, como así también, abundan los consejos, 'tips' o recomendaciones para alcanzar tales ideales.

Tanto hombres como mujeres, suelen someterse a cientos de dietas, ejercicios o métodos que garanticen buenos resultados. Lo cierto es que no todos siguen esta línea y varios especialistas intentan lograr cierta cercanía con la realidad, apuntando a la "no dieta". Uno de ellos, es el nutricionista mendocino Bruno Rodriguez (matrícula 1682). "Los resultados mágicos no existen. Una dieta estricta no es equilibrada y no se puede mantener en el tiempo. Por el contrario, un cambio de hábitos se mantiene para toda la vida, mejorando la calidad de la misma", indicó a diario El Ciudadano.

Buenos y rápidos resultados, sin esfuerzo, es lo que muchos buscan. Hoy en día están “de moda” los suplementos o las pastillas para perder peso pero, de acuerdo a la postura de Rodriguez, estos recursos "no solamente no son recomendables, sino que no son necesarios. Este tipo de productos puede perjudicar nuestra salud".

Para poder desarrollar una vida saludable, es necesario sortear el sedentarismo y optar por una vida activa. Bruno Rodriguez, de 31 años, entiende que gran parte de la población que más influenciada se ve por el seguimiento de un ideal estilo de vida, se encuentra en las redes sociales, principalmente en Instagram. Es por esto que, a través de esta app, hace extensiva su estudiada visión: "Menos pastillas, más zapatillas". "No hay que enfocar los resultados en el peso. Lo importante es conocer el cambio corporal. Una persona puede mantener su peso, sin embargo bajar su porcentaje de grasa y aumentar el porcentaje de músculo. La balanza no nos dice nada", señala.

Esta "campaña", aceptada y difundida por la mayoría de sus seguidores, surge a partir de los dichos del reconocido doctor, quien aseguró que hacer deportes, no ayuda a adelgazar.

“El cuerpo humano tiene una gran capacidad de reservas que no dependen de la alimentación y son usadas por la actividad física", comentó el médico en un medio mendocino, agregando que “con una hora de actividad física se puede llegar a gastar como máximo 400 calorías, cuando generalmente un plato de comida tiene 600 calorías y un desayuno común alcanza las 500. No es una compensación tan exacta”. Frente a esto, Rodriguez contrapuso su postura: "Pienso que todos profesionales de la salud tenemos la obligación de actualizarnos. El tiempo de la actividad física no determina el gasto energético. Hay factores mucho mas importantes como la intensidad del ejercicio, nivel de entrenamiento, composición corporal y respuesta hormonal. No considero la actividad física como una herramienta compensadora de una mala alimentación. Hay que quitar importancia a la cantidad de calorías y hablar de nutrientes específicos. Dos planes alimentarios pueden tener la misma cantidad de calorías y ser totalmente diferentes: uno a base de comida rápida y otro equilibrado en nutrientes".

Existen cuatro bases fundamentales para una vida saludable: una equilibrada alimentación, actividad física, hidratación y un descanso correcto; ninguno de estos aspectos es negociable, aseguró el especialista.

A modo de recomendación, Rodriguez remarcó la idea de romper con el ideal corporal y apuntar nuestras miradas a los objetivos de la salud: "Que el cambio corporal sea una consecuencia secundaria, de un cambio de vida. Busquen acompañamiento en profesionales capacitados, éticos y actualizados, para mejorar día a día", finalizó.