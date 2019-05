Si lo dice la RAE... "me putoencanta"

El pasado 17 de mayo, un usuario de Twitter tenía una duda y se la quiso sacar directamente con la Real Academia Española: "¿Está bien utilizada la palabra 'puto' en la siguiente frase? 'La página web no puto funciona'".

Quizás la duda la expuso sin esperar respuesta alguna, pero la institución cultural no tardó en hacerle llegar su respuesta, con un poco de humor, por cierto. Cuando 'puto-' se emplea como prefijo intensificador (uso propio de la jerga juvenil de España y no recomendable en la lengua formal), se escribe unido a la base. 'Me putoencanta', es 'putodivertido'".

Hasta el momento, esta inteligente respuesta por parte del community manager reúne 6,3K likes y 3,2K retweets. Como era de esperarse, se volvió viral y los usurarios de la plataforma aprovecharon el hilo de conversación para sumar divertidas combinaciones.