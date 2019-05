Frigerio aseguró que Macri se postulará para la reelección

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló este miércoles que el presidente Mauricio Macri "está dispuesto a ir por la reelección porque entiende que es un proceso largo que necesita todavía de más tiempo y continuidad", aunque planteó que "la táctica electoral" todavía "no está cerrada".

A su vez, calificó de "inusual" que un jefe de Estado que aspira a renovar mandato compita en una interna, en alusión al pedido de algunos socios de Cambiemos que piden que se habiliten unas PASO.

"No hay ningún antecedente, ni en la Argentina, ni en otros países, que un Presidente que va a una reelección compita en una interna. El Presidente ha dicho y ya hace tiempo que él está dispuesto a ir por la reelección porque entiende que es un proceso largo que necesita todavía de más tiempo y continuidad", planteó Frigerio.

El funcionario se pronunció así en medio de las tensiones en Cambiemos luego de que dirigentes de la UCR reclamaran abrir una PASO o bien que Macri decline la candidatura presidencial, luego de que Cristina Kirchner decidiera postularse como candidata a Vicepresidencia.

No obstante, Frigerio recalcó que Cambiemos está trabajando para "ampliar la base de sustentación política", y planteó que "la táctica electoral" todavía "no está cerrada", ya que hay que debatirla entre los miembros de la alianza oficialista.

"No estamos cerrados a ninguna opción. Me parece que ampliar la base de sustentación política de un espacio como el nuestro, no está vinculado solamente, a una PASO. Y, en definitiva, va a ser la mesa nacional de Cambiemos, con todos los integrantes del espacio, los que terminen de definir la mejor estrategia electoral", remarcó el ministro en un comunicado.

Así, indicó que "la posibilidad de ampliar el espacio, la forma de definir los candidatos o la elección del Vicepresidente" es algo que se va a terminar de "definir en el seno de Cambiemos", y subrayó que "el lunes que viene va a haber una convención radical donde seguramente alguno de estos temas también se toquen".

"Lo importante es consolidar Cambiemos y yo creo que la gran mayoría está consciente de eso y está trabajando para eso. La táctica electoral todavía no se va a definir y el Presidente ha dicho con mucha claridad que está dispuesto a ir por la reelección", agregó Frigerio.