La Bancaria adhiere al paro del 29 convocado por la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas para el miércoles 29 de mayo. La medida de fuerza es en rechazo a "la aceleración de la decadencia de la economía" de los trabajadores.

Entre otros sindicatos, el de bancarios confirmó su adherencia. "Ratificamos la adhesión a la medida y no va a haber bancos ese miércoles próximo en la provincia y en todo el país", informó Sergio Giménez, secretario general de la Bancaria en Mendoza, en LVDiez.

"Estamos en los días previos en los que son los grandes operativos, sobre todo aquellos que son vinculados a la acreditación de los salarios de los trabajadores de la administración pública, ese día se nota que no hay tanta afluencia sobre los bancos e inclusive ahora ya no hay tanta afluencia sobre los banco",comentó Giménez y agregó: "Lamentablemente la crisis está golpeando fuertemente sobre los salones, habida cuenta que los trabajadores bancarios no colocan productos vinculados a préstamos, tarjetas de créditos, ni líneas de préstamos para la industria ni para el pequeño comerciante. No hay absolutamente nada y eso hace que las sucursales bancarias hoy estén todas vacías porque no hay actividad".

En su opinión, se ha promocionado en la especulación financiera por sobre un circuito virtuoso que genere crédito, con el crédito trabajo y con el trabajo reactivación del mercado interno. "Esta es la lógica con la cual se está desarrollando o transitando el sistema financiero, que es lo le estamos pidiendo al Gobierno, desde nuestro sector que cambie".

Giménez aseguró que la medida está dispuesta y durante la tarde de este miércoles evaluarán si realizan un acto o una movilización. Aún así, aclaró que "es sin concurrencia a los lugares de trabajo durante toda la jornada de 24 horas del día miércoles. Veremos qué se ajusta en esta reunión de cara a lo que va a ser un paro contundente".

La situación en el sector no ha avanzado y, de hecho, ha generado un deterioro. "No han generado empleo, las dotaciones han sido exactamente las mimas las que teníamos al 10 de diciembre del 2015. Lo que sí no nos están reemplazando las bajas que se están produciendo por jubilaciones o desvinculación consensuada de los trabajadores con el sector. Nosotros hemos podido realizar una paritaria en donde le hemos empatado a la inflación, pero claramente la función que nosotros entendemos que debe cumplir el sistema financiero, que tiene que ser un sistema al servicio de la producción, del crecimiento, del desarrollo, no se está haciendo", apuntó el dirigente.

"Las tasas suben, el dólar también sube y la inflación sigue incontrolada. No sabemos cuál es el rumbo que está orientando el gobierno dado cuenta que toda las variables no están dando lo que ellos pretende y lo que es peor. Todas esas variables están perjudicando al empleo y el poder adquisitivo de los sueldos de los trabajadores", resumió.

