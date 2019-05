Charlotte Caniggia de 26 años de edad, hizo nuevamente de las suyas. Recientemente se mandó una de sus “charloteadas” pero esta vez, con un símbolo patrio: la escarapela.

Resulta que la hija de Claudio Pájaro Caniggia y Mariana Nannis, fue sorprendida por un notero Siempre Show, Martín Salwe. Todo ocurrió en la previa del Súper Bailando 2019 en el comienzo de la primera gala de eliminación.

Charlotte Caniggia se encontraba en el camarín cuando se vio envuelta en una entrevista en vivo y el periodista que estaba junto a ella, portaba en su pecho una escarapela, justamente en el contexto de la Semana de Mayo. La insignia nacional terminó siendo el eje de la polémica que involucró a la hermana de Alexander, que evidenció que no sabía de qué se trataba, ni porque se luce en estos días.

Resulta que en medio de la entrevista ella le preguntó con asombro a Martín Salwe, -¡¿Qué es esto?!, - Una escarapela-, respondió el notero.

La extraña pregunta no acabó ahí, sino que Charlotte iba a “seguir metiéndose en el barro” con su respuesta: - “Parecés gay, boludo”, le dijo en ese momento la rubia pero el periodista con mucha altura retrucó, - “No lo soy, pero no tendría nada de malo".

-"Es muy gracioso. Es un toque, me gusta", agregó Caniggia, actual participante del Bailando y finalmente Salwe, agregó, "La hizo mi abuela, muchas gracias”. En ese momento intervinieron desde el piso de Siempre Show: -"Es un símbolo patrio, Charlotte", le dijo la conductora del programa, Noe Antonelli y además el notero sumó: -"La escarapela lleva los colores de nuestro país".

-“Sí, veo. Muy tarada no soy, pero bueno…”, respondió a todo esto Charlotte Caniggia pero aún la embarazosa situación no iba a terminar para ella, ya que intervino Tomás Dente, el conductor que se encontraba en el piso del programa y le consultó: -“¿Vos tenés idea de que se festeja el 25 de Mayo?”, a lo que la rubia respondió casi cayéndose de cola como Condorito, - “No, ni idea. Hasta ahí no llego, chicos”. Cuak.