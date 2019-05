A poco más de dos meses del estreno en Estados Unidos de Once upon a time in Hollywood (26 de julio), lanzaron un esperado nuevo adelanto sobre el filme que, en Argentina, se podrá disfrutar a partir del 8 de agosto.

La película, que en Latinoámerica se llamará Érase una vez en Hollywood, será la novena del gran director de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, Quentin Tarantino, quien ya se puso al frente de obras maestras como Reservoir dogs (1992), Pulp fiction (1994), Inglourious basterds (2009) y Django unchained (2013) entre otras.

Para colmo, la cinta estará protagonizada por dos de los mejores actores de nuestros tiempos: Brad Pitt y Leonardo di Caprio. Además contará con las interpretaciones de Margot Robbie y Al Pacino.

Hace algunas semanas se había lanzado el primer tráiler oficial de la película, y ahora apareció uno nuevo en el que se dan algunas pistas interesantes sobre la trama que estará ambientada en la ciudad de Hollywood en 1969 y mostrará los contrastes entre la opulencia de los sets de filmación y el movimiento hippie que tomó gran fuerza en esa época.

Once upon in Hollywood se centra en la vida de Cliff Booth y Rick Dalton, un actor de riesgo y un doble de acción -interpretados por Pitt y di Caprio- que sufren el asesinato de su colega Sharon Tate a manos del asesino Charles Manson y su clan.