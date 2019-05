Leonardo Sbaraglia, el principal exponente argentino en el Festival de Cannes

Con su papel de ex amante de Pedro Almodóvar en la favorita 'Dolor y gloria', Leonardo Sbaraglia es el principal exponente de Argentina en el Festival de Cannes, en el que además dos cortometrajes aspiran a la Palma de Oro.

La película autobiográfica de Almodóvar, proyectada la semana pasada, es la predilecta de la crítica, si bien todavía quedan por estrenarse ocho de las 21 películas en liza por el máximo galardón, incluido este martes la esperada 'Érase una vez... en Hollywood', de Quentin Tarantino, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

En 'Dolor y gloria', Sbaraglia encarna a Federico, un antiguo amante de Salvador Mallo (Antonio Banderas), reputado cineasta en plena crisis de creación. Ambos se reencuentran después de décadas de haber puesto dramáticamente fin a una intensa relación de amor.

Actor de series y películas como la argentina 'Relatos salvajes', nominada al Óscar, Sbaraglia recordó en Cannes cómo le llegó la oportunidad de participar en una película del director español mientras estaba en su país. "Me llamaron y me dijeron 'Almodóvar te quiere ver, pero eso no significa nada'", explicó el intérprete, de 48 años, a un grupo de periodistas.

"Yo había renunciado a un trabajo 15 días antes con una cadena importantísima y si no hubiese renunciado, no hubiese ni podido ir a Madrid a hacer la prueba", afirmó, orgulloso de estar en Cannes.

¿Qué hay de cierto en su papel de ex amante argentino de Almodóvar? El propio director español asegura que la película no debe tomarse de una "forma literal", aunque afirma que sí vivió un "amor truncado", como el que experimentaron en su juventud los personajes de Salvador y Federico, cuando este partió a vivir a Argentina.

Sbaraglia explicó que ese amante se fue en realidad a vivir a Brasil, pero admitió no saber mucho más. "Hay un juego constante con la realidad. Hay cosas que seguramente vivió". "Solo sé que (su pareja) fue una persona muy importante en su vida, pero que luego siguió en contacto" con ella, a diferencia de la ficción, dijo Sbaraglia.

Almodóvar en rueda de prensa en Cannes admitió incluso haberse emocionado con el apasionado beso que ambos ex amantes se dan en la película. "¡Querría haber besado a los dos con la misma intensidad!", dijo.

'Monstruo Dios' y 'La siesta'

Por otro lado, entre los once cortometrajes seleccionados en competición por la Palma de Oro, dos son argentinos.

En 'Monstruo Dios', Agustina San Martín (Buenos Aires, 1991) explora el concepto de Dios. En su corto de diez minutos, este se ha convertido en una central eléctrica. De noche, las vacas huyen mientras un adolescente busca su libertad.

En 'La siesta', de Federico Luis Tachella, una chica sumerge a su abuela en un torbellino de fantasías que le provocan amnesia. El palmarés del Festival de Cannes será anunciado el sábado por el jurado presidido este año por el director mexicano Alejandro González Iñárritu.

Paralelamente, el director argentino Alejo Moguillansky fue seleccionado con su filme 'Por el dinero'.