¡Bienvenido nuevamente, goleador!

Sergio “Kun” Agüero volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina para disputar la Copa América en Brasil, que arrancará el 14 de junio. Es parte de la lista de 23 de cara al próximo torneo.

Como adelantó El Ciudadano hace un mes, se confirmó la vuelta del goleador del Manchester City de cara al objetivo principal: ser campeón con la Argentina para cortar con una racha de 25 años sin ganar un título.

Hace más de un mes hubo una charla telefónica entre Agüero y Lionel Scaloni, técnico de la selección Mayor, para limar asperezas, ya que su no convocatoria para los amistosos post último mundial se debió al distanciamiento entre ambos luego de una discusión fuerte que mantuvieron en Rusia

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-21-13-37-2-con-la-vuelta-del-kun-se-conocio-la-lista-de-convocados-para-la-copa-america

Una sabia decisión tomada por el técnico para el regreso de Agüero. Hasta ahora prescindía de él para probar otros centrodelanteros. Por lo menos, eso fue lo que argumentó en la conferencia de prensa previo a viajar a España.

Durante los últimos dos amistosos ante Venezuela y Marruecos, Scaloni probó a Lautaro Martínez en la posición de delantero de área, pero en líneas generales no rindió como se esperaba, aunque también está convocado.

Sin dudas que a sus 30 años el “Kun” atraviesa el mejor momento de su extensa carrera. Sigue haciendo historia en Inglaterra. Es el tercer mayor goleador extranjero de la Premier League. Hizo mucho mérito para ser tenido en cuenta nuevamente por su gran labor en el City. Se coronó campeón en la Premier League, Community Shield, Copa Inglesa y FA Cup durante la temporada 2018/19.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-21-12-53-13-el-gran-error-de-boca-dejar-ir-a-edwin-cardona

Agüero fue de los mejores rendimientos argentinos en el último Mundial convirtiendo dos goles. De los pocos futbolistas que terminada la Copa del Mundo salió a aclarar que su etapa no estaba acabada. Al menos, si dependía de él: "Mientras el técnico me siga citando, estaré dispuesto a venir, pero está claro que, por la edad, vienen jugadores atrás que van a pelear por el puesto", sostuvo luego de la eliminación sufrida en Rusia.

Su último partido fue el 30 de junio pasado por los octavos de final de la Copa del Mundo, en la derrota ante Francia por 4 a 3 en Kazán, ingresando en los minutos finales del partido y marcando el tercer tanto.

Mas allá de la vuelta de Agüero, Scaloni dio la lista de convocados de cara al próximo torneo basándose en el presente de cada jugador.

Arqueros: Armani, Andrada, Marchesin

Defensores: Saravia, Otamendi, Pezzela, Foyth, Funes Mori, Tagliafico, Casco.

Volantes: Guido Rodríguez, Acuña, Paredes, Lo Celso, Palacios, Pereyra, De Paul, Dybala, Di María

Delanteros: Agüero, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Matías Suárez.

La cara nueva es Milton Casco. Nunca fue citado durante el interinato de Scaloni por estar lesionado. Pero es del gusto del entrenador. No tiene recambio en el sector izquierdo de la defensa para reemplazar a Tagliafico por alguna eventualidad.

De la lista final se observa que afuera quedó Mauro Icardi. Sus inconvenientes con el Inter lo fueron apartando y su falta de juego por los conflictos internos con el técnico del equipo italiano lo sacó por completo del seleccionado.

También, quedaron marginados Nacho Fernández, de muy buen presente en River y Gonzalo Martínez quién perdió la pulseada con Dybala. Además de los lesionados Matías Zaracho y Walter Kanemann.

La sorpresa es la ausencia de Gabriel Mercado quién fue parte de los amistosos. No tuvo una buena temporada en el Sevilla. Y el técnico se decidió por Foyth porque puede jugar como defensor por derecha y también en la zaga central.

El técnico insiste con la renovación generacional que abrió el semestre pasado en su etapa interina. Pero no se olvida de los históricos. Agüero se sumará a Nicolas Otamendi, Ángel Di María y Lionel Messi. La idea de Scaloni es sostener la renovación con la incorporación de varios experimentados. Puede ser que con ellos no alcance, pero sin ellos no se puede. Y son necesarios dentro del plantel.

La vuelta de Agüero es una muy buena noticia para la selección pensando en lo que se viene. Hoy, el seleccionado no tiene un mejor delantero que él y más allá que es de la camada de los que todavía no ganaron nada con la celeste y blanca, su presente demuestra jerarquía y alto nivel para vestir la camisera número 9 que, tras la renuncia de Gonzalo Higuain, seguramente pasará a manos de él.

Estoy de acuerdo con el regreso del “Kun” que tiene un presente inmejorable. Es el único de los 23 que no tuvo convocatoria previa para disputar los amistosos. Su presente habla por sí sólo y hay que basarse en lo que consiguió con el City para entender que la decisión del entrenador es acertada.

A la Selección van los mejores. No tengo dudas de que Messi es el mejor del Mundo y que Agüero es el segundo mejor argentino en la élite del futbol mundial.

El “Kun” todavía tiene mucho más para dar. Merece una nueva oportunidad en la selección, una revancha para amigarse con la celeste y blanca. Bienvenido nuevamente goleador.