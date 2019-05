El gran error de Boca: dejar ir a Edwin Cardona

Boca empató sin goles frente a Argentinos Juniors en La Paternal en la ida de las semifinales de la Copa de la Superliga. De cara a la revancha, queda mejor parado el Xeneize porque tendrá más días de descanso que su rival. El “Bicho” deberá jugar por Copa Sudamericana el jueves en su casa ante Deportes Tolima. Y llegará con lo justo, físicamente, para visitar el domingo 18.45 La Bombonera.

Tal vez Boca saque provecho de la situación de desgaste de Argentinos y le sirva para avanzar a la final. Pero las preguntas son: ¿A que juega Boca? ¿Cuál es su idea futbolística? ¿Por qué no tiene un conductor claro para hacerse cargo del equipo? Esto es Boca. Más de lo mismo. No juega a nada hace años. Carece de juego colectivo. No tiene un juego vistoso, pero sí de la mano de Gustavo Alfaro se volvió más sólido en defensa y eso hizo que en los últimos tres partidos no le conviertan goles. Tiene empuje y garra, pero no son virtudes para un equipo. La virtud debería ser con la pelota en los pies.

A esta altura podemos decir que su juego depende de herramientas variables y dependiendo de quienes son los jugadores que estén en cancha. Sin Bebelo Reynoso, con Darío Benedetto en bajo nivel, Cristian Pavón deslucido, Wanchope Abila lesionado, Sebastián Villa intermitente y Carlos Tevez lucido por momentos y en otros no, la estructura se resiente para llegar al gol.

El Xeneize es un equipo individual que si te descuidas podés sufrir la jerarquía de sus jugadores. Pero en líneas generales le cuesta armar jugadas colectivas para lastimar el arco rival. Carece de un creador de juego y la salida de Edwin Cardona dejó un hueco vacío. La dirigencia no hizo un esfuerzo económico en diciembre pasado y se fue al Pachuca de México.

El equipo de Gustavo Alfaro ataca con jugadores veloces como Sebastián Villa o Cristian Pavón, pero juntos no pueden jugar, porque en el esquema planteado por el técnico no hay lugar para ambos.

Desde la lesión de Reynoso, padece de un organizador de juego. En ese lugar de la cancha faltan jugadores que marquen diferencias. No tiene otro de similares características, aunque el domingo pasado Carlos Tevez se puso el equipo al hombro y a partir de él generó varias situaciones que no llegaron a convertir. Pero son muy pocos los partidos de este año que el emblema se adueñó de la ofensiva. El “Apache” hace su mayor esfuerzo, pero no se lo puede exigir como hace diez años.

La ausencia de Bebelo se nota en la generación de juego. Y no tiene otro reemplazante natural. Es el que le da salida limpia con la pelota y elaboración. Sin él no tiene otro jugador igual. Es el único que puede hacer jugar al resto.

Hoy, Boca es empuje, garra de mitad de cancha hacia adelante con los volantes internos Marcone y Nandez, y la idea es ocupar los espacios vacíos que deja su rival, pero le falta elaboración de tres cuarto de cancha hacia adelante.

Sí hay algo que aprendió el equipo de Alfaro es la entrega en cada pelota y la reacción anímica en situaciones adversas. Por ese motivo, las figuras son Julio Bufarini y Nandez, pero carece de sociedades y conexiones entre Tevez, Zarate, Benedetto y Villa.

El gran error de la dirigencia, y el cuerpo técnico actual, fue dejar ir a Edwin Cardona, a pesar de que con Guillermo Barros Schelotto no jugaba. No hicieron un esfuerzo para retenerlo y hoy está sufriendo la falta de un generador de juego. Tampoco el cuerpo técnico actual exigió que se quedará el colombiano.

“Es una elección que hizo el entrenador, ponderando a otros jugadores. El 29 de diciembre había que decidir y en ese momento no teníamos entrenador, sí había charlas”, sostuvo en su momento Nicolas Burdisso, mánager de la Institución. Las charlas eran con Alfaro y el técnico decidió que no sea parte del plantel.

Cuando Cardona manejaba los hilos el equipo de mitad de cancha hacía adelante descansaba en él. Hoy, su participación sería fundamental. Podría jugar de doble cinco, al lado de un volante de contención. O si el técnico prefiere jugar con una especie de enganche, sería el adecuado para cumplir esa función. Y también hasta podría hacerlo en el sector izquierdo de la ofensiva, donde se paró en varios encuentros de la mano de los Schelotto.

La dirigencia Xeneize está obligado a buscar en el próximo mercado de pases un enlace para unir la línea media con la delantera. El apuntado sería Ever Banega. Él podría hacerse cargo de esa falta de juego, pero sí la dirigencia hubiese retenido a Cardona, hoy tendría una solución al problema grave que carece en la elaboración de juego.