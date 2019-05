Aumentan en Mendoza los accidentes domésticos con artefactos eléctricos

A raíz de los aumentos en la tarifa del gas, cada vez más mendocinos calefaccionan sus hogares con artefactos eléctricos. Sin embargo, con este incremento también aumentaron los accidentes domésticos.

En ese sentido, los especialistas advierten sobre este y otro tipo de accidentes domésticos relacionados a la electricidad y el uso seguro y eficiente de ella.

Un informe elaborado por El Ciudadano basado en consultas en medios digitales, policíacas y redes sociales, en los últimos tres años se detectó un notable incremento del 40% en accidentes domésticos relacionados con la energía eléctrica. Si bien varios son responsabilidad de personas que utilizan conexiones clandestinas, muchos otros casos están relacionados con el mal uso de los artefactos eléctricos, en especial los que se usan para calefaccionar el hogar.

Miles de mendocinos se inclinan por caloventores y estufas eléctricas para sortear los constantes aumentos del gas, pero no los usan correctamente. Esto se deduce fácilmente si se tiene en cuenta que la mayoría de los incendios tienen origen en el incorrecto uso de estos electrodomésticos, que pueden desatar un foco de fuego en pocos segundos.

Al respecto, el ingeniero electromecánico Luis Álvarez explicó cuáles son los principales riesgos que provoca la electricidad. “Siempre que se utilice un artefacto eléctrico hay un riesgo, que de alguna manera está siempre controlado cuando cumple ciertas normas de seguridad. Cuando alguien compra algo nuevo, el mercado eléctrico argentino hace que eso funcione bien con respecto a la aislación, distancia y el material. Pero pasa que los artefactos se van poniendo viejos, el mismo uso los va deteriorando y el riesgo que de alguna manera antes estaba contenido en una cajita o en un plástico, pasa a cobrarse un accidente en una persona”, explica.

Y agrega que “en caso de que pase algo así, lo que se debe hacer, sobre todo en el invierno, cuando la estufa hace seis meses que no se usa, es que un personal técnico la revise".

“Sería bueno que desde la escuela primaria se hagan las capacitaciones para chicos que después son quienes les van a trasmitir a los padres: ‘che, cuidado con esto’”, considera.

“La instalación eléctrica de la casa puede que sea antigua y no tiene puestas a tierra, que lo que hace es ofrecer un camino más fácil para que la corriente vaya por ahí. O no tienen un disyuntor diferencial, que es un elemento que se pide en las casas para salvar las vidas", alerta Álvarez.

Consultado por las medidas de seguridad disponibles –como los disyuntores– y el uso de los artículos de calefacción, el entrevistado dijo: “Es muy peligroso cuando se sobrecargan los circuitos eléctricos por alto consumo de, por ejemplo, un caloventor y salta el disyuntor. Cuando tengo un cable puesto y éste transporta cierta corriente, si uso artefactos que demandan más capacidad, eso va a quedar chico. Esto se manifiesta cuando se calienta, porque ese calor deteriora la aislación y llega un momento en que colapsa y puede afectar gravemente a quien lo usa. El hecho de enchufar o desenchufar un artefacto o prender y apagar la luz, todo eso se deteriora con el tiempo", advirtió el especialista.

El problema sobreviene cuando los caloventores no tienen interruptor de seguridad, sino solo los de temperatura ambiente, o el interruptor provisto no funciona. En ese caso, su funcionamiento será continuo y se sobrecalentará y podría incendiarse, no solo el aparato, sino también el cable de alimentación y hasta la instalación eléctrica domiciliaria. Esto también ocurre cuando el ambiente es demasiado grande y la potencia del aparato no fuera suficiente para alcanzar la temperatura indicada por el usuario.

Por último, Álvarez contó que algunos espacios públicos están debidamente controlados, pero en otros hay graves problemas. “Los espacios públicos están muy vandalizados, están muy expuestos. Hay municipios que periódicamente los revisan y, por ejemplo, (la Municipalidad de) Guaymallén está haciendo algo muy interesante, está colocando en las plazas un caño de plástico y está aislando las instalaciones. Algunos lo trabajan con más intensidad pero otros no, por eso hay que crear esa conciencia de riesgo eléctrico”, expresó en ese sentido.

Consejos para evitar problemas graves en temporada de bajas temperaturas

Expertos de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz enviaron a la prensa un trabajo con recomendaciones para prevenir accidentes. Entre los recaudos a tomar, se destacan los siguientes:

Mantener siempre las instalaciones eléctricas interiores del hogar en buen estado.

No secar prendas de vestir con caloventores y estufas eléctricas.

No cubrir los artefactos con elementos inflamables.

Los equipos de calefacción eléctrica deben estar de acuerdo con la potencia disponible de la vivienda.

No sobrecargar enchufes o alargadores con varios equipos eléctricos de alta potencia.

Revisar el estado de los equipos, especialmente enchufes y cables.

Utilizar en el baño solo calefactores aptos para esta función.

En el baño instalar el equipo en la zona de menor humedad, lejos de la bañadera, vanitoris y sanitarios.

Cuando se termina el invierno es ideal guardar los equipos de calefacción eléctrica cubiertos para que no les entre polvo.

Otros consejos de seguridad eléctrica