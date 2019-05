El Gobierno Nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, sigue ofreciendo préstamos para jubilados, pensionados y beneficiarios de Asignaciones Familiares.

Ahora, los montos a solicitar son más grandes y los plazos para pagar también se ampliaron. Además, con los aumentos que se aplicarán en junio, las chances de acceder también suben. Al incrementarse las prestaciones un 10,74% las posibilidades de conseguir el préstamo aumentaron proporcionalmente a las nuevas sumas que fija la Ley de Movilidad.

Esta situación, agrandó las chances de obtener un PRÉSTAMO ANSES, ya que los beneficiarios no pueden pagar más del 30% de lo que cobran por mes. En consecuencia, al extenderse la cantidad de pagos y las cifras a pedir, las posibilidades de acceder a un crédito son más grandes.

En cifras porcentuales, ANSES aumentó un 149% los montos para jubilados y pensionados (SIPA), un 86% para los beneficiarios de asignaciones (AUH y SUAF) y un 101% para aquellas personas (PNC - PUAM) que reciben una ayuda aún sin haber aportado a la caja social.

Por otra parte, aquellos que ya poseen un préstamo tendrán la posibilidad de solicitar otro con la particularidad de poder "pre-cancelar" la deuda anteriormente generada.

En total, cerca de un millón de argentinos dentro de ANSES ya obtuvieron los préstamos, pero todavía queda mucho dinero por repartir.

PRESTAMOS ANSES 2019 PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | Requisitos, montos, cuotas, turnos (trámite) y CFT

Los más beneficiados con los nuevos Créditos Anses anunciados en abril, fueron los jubilados y pensionados dentro del Sistema Integrado Provisional Argentino de ANSES.

¿Cuánto dinero prestan? (montos)

Los adultos mayores retirados que, a través de las vías regulares o con la reparación histórica, alcanzaron a jubilarse dentro de ANSES podrán solicitar turno para obtener hasta $200.000. Sin embargo, si el solicitante necesita menos dinero, podrá optar por otras opciones más bajas. En esta oportunidad también se van a entregar créditos de 5 mil, 20 mil, 40 mil y 60 mil pesos en efectivo.

¿En cuántas cuotas lo puedo pagar?

Los jubilados y pensionados podrán pagar el préstamo en 24, 36, 48 o 60 cuotas independientemente del dinero que soliciten. Los planes más económicos, como habitualmente sucede, son aquellos que proyectan menor cantidad de cuotas.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos son 2: ser argentino y no tener más de 90 años al momento de pagar la última cuota del préstamo ANSES abril 2019.

¿Cómo es el trámite de solicitud?

El trámite es presencial y solo se admite consulta de cotización con turno previo. Para solicitar turno, es necesario llamar al 130 y luego seleccionar la opción 0. Otra forma de acceder a un turno es por Internet en la web oficial www.anses.gob.ar. El día de la entrevista, el jubilado o pensionado deberá tener consigo el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el ticket con la Clave Bancaria Uniforme (CBU) que se obtiene por cajero automático.

¿Cuál es el costo financiero total?

Para este línea de créditos, los adjudicatarios del crédito van a pagar entre 44% y 51% más de la cifra solicitada.

PRESTAMOS ANSES 2019 PARA PNC Y PUAM | Requisitos, montos, cuotas, turnos (trámite) y CFT

Las personas que todos los meses cobran una Pensión No Contributiva o una Pensión Universal al Adulto Mayor, también tienen mejores posibilidades de acceder a un préstamo ANSES anunciados por ANSES en abril del 2019.

Esta línea crediticia está pensada para personas que no aportaron a la caja social pero que igual reciben una pensión por parte del estado.

Estos beneficiarios son Madres de siete hijos, personas con alguna discapacidad (invalidez) o son adultos mayores que cobran una pensión del 80% de la mínima tradicional por no haber realizado aportes. (Trabajadores en negro, amas, de casa, etc).

¿Cuánto dinero prestan? (montos)

Para este grupo ANSES fijó préstamos de hasta $70.000, aunque también pueden consultar por menos cantidad.

¿En cuántas cuotas se puede pagar?

Los $70.000 o menos se podrán pagar en 24, 36, 48 y 60 cuotas fijas en pesos.

¿Cuáles son los requisitos?

En estos casos el requisito es uno solo: tener menos de 90 años al momento de pagar la última cuota del préstamo.

¿Cómo es el trámite de solicitud?

El trámite para PUAM y PNC es presencial con turno previo. El turno se puede sacar por internet a través de MI ANSES o bien llamando al 130 y luego seleccionado la opción 0. El día de la entrevista, el pensionado deberá contar con el DNI y el comprobante del CBU que se obtiene en cualquier cajero de la red Banelco o LInk,

¿Cuál es el costo financiero total?

El CFT para este sector está entre el 40% y el 51%.

PRESTAMOS ANSES 2019 PARA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO y ASIGNACIÓN FAMILIAR | Requisitos, montos, cuotas, turnos (trámite) y CFT

Otro de los grupos más beneficiados a esta nueva línea de créditos son las AUH y las SUAF. En este caso los montos se incrementaron casi al doble y las tasas de interés bajaron considerablemente en comparación con los viejos CRÉDITOS ARGENTA.

Además en junio, todas las Asignaciones Familiares (trabajadores en relación de dependencia y monotributo) van a recibir más dinero y por ende tendrán un 10,74% de posibilidad de pasar el proceso de admisión para el crédito.

En el caso de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), la situación es igual que en marzo y abril ya que el aumento fue adelantado por el presidente Macri en el inicio de la Sesiones Ordinarias 2019.

¿Cuánto dinero prestan? (montos)

Para estos dos grandes grupos dentro de ANSES se puede solicitar hastas $12.000 por cada menor a cargo dentro de los programas de asignación.

¿En cuántas cuotas se puede pagar?

Estos préstamos se pueden abonar en 24 o en 36 cuotas. En más veces no se puede pagar porque el dinero que se presta es mucho menor al de jubilados o pensionados.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requerimientos obligatorios para estos dos sectores son tres: En primer lugar el solicitante no puede tener más de 75 años (ni menos de 18), el menor por el que se pide el préstamo no puede tener más de 18 y lo más importante es tener la libreta sanitaria y escolar al día. En cuanto a los chicos con alguna discapacidad, deberán tener en regla el Certificado Único por Discapacidad (CUD).

¿Cómo es el trámite de solicitud?

Esta es la única línea de préstamos que se puede gestionar 100% por internet. Sin embargo, si así lo desean, también podrán optar por sacar un turno y tramitarlo en forma presencial en cualquier oficina de ANSES.

El préstamo se puede sacar a través de la app MI ANSES o bien desde el sitio oficial de www.anses.gob.ar.

¿Cuál es el costo financiero total?

El CFT para este grupo se ubica entre el 48% y el 54%. O sea que si una persona pide $12.000, va a devolver alrededor de $18.000 a pagar en 24 cuotas.

PRESTAMOS ANSES ABRIL 2019 | LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SUS RESPUESTAS

¿Cuándo cobro el préstamo de ANSES?

Todos los créditos que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social se depositan entre los 5 y 10 días hábiles a partir de la aprobación. Inicialmente eran solo cinco pero por la gran demanda, los sistemas de turno se saturaron y las liquidaciones se demoraron.

¿Cómo cancelar un préstamo al poco tiempo de haberlo solicitado?

Si pediste un crédito y luego te arrepentiste, la opción más rápida para cancelar es ir hasta un punto ANSES y que te den de baja antes de que te lo depositen. Para ese trámite es necesario y obligatorio llevar el DNI. (con fotocopia).

¿Qué hacer si no te depositaron el crédito que pediste?

Todas aquellas personas con créditos aprobados que no recibieron el dinero una vez pasados los diez días hábiles deberán llamar al 130 luego seleccionar la opción 0. Allí, un operador le explicará los motivos por el cuál no se entregó el dinero y además le informará sobre la nueva fecha de cobro.

¿Cómo cancelo un turno para crédito ANSES 2019?

Si pediste una cita para tramitar un préstamo ANSES y al cabo de dos días recibís un mail en el que te informan que no te van a poder atender, es muy probable que esto responda a dos situaciones: las consultas son muchas y los operadores no dan abasto o también el problema puede tener origen en que el solicitante no cumple con los requisitos correspondientes para acceder a un préstamo. Si pensás que si cumplís con estos requisitos, ANSES te recomienda ir hasta una oficina en el turno fijado inicialmente, a pesar del rechazo.

¿Qué hacer si te rechazan un crédito ANSES 2019?

Si recibes un comunicado en el que te anuncian el rechazo es muy probable que el problema se deba a la saturación de los sistemas. En estos casos, El Ciudadano te recomienda llamar al 130 y después seleccionar la opción 0 para que un representante te explique los motivos de la negativa y tus eventuales alternativas.

INFORME: Orlando Tirapu