Una inspectora de Control Ciudadano de la municipalidad de La Plata, llamada Sonia Pellizzari de 28 años de edad, denunció públicamente que fue despedida de su trabajo luego de que un video de carácter privado y apto solo para mayores de edad, tomara notoriedad y llegara hasta autoridades del municipio.

Sonia Pellizzari trabajaba desde hacía ocho años en la nombrada área administrativa de Control Ciudadano. Su puesto, según informa Crónica, era de franquista, es decir que trabajaba los feriados, sábados y domingos. El pasado 30 de abril le notificaron que el 1 de mayo, no tenía que presentarse a trabajar, lo que llamo poderosamente la atención de ella, que luego se enteró del trasfondo de la cuestión.

La versión de Sonia Pellizzari

Según explicó la joven, en el telegrama de despido que le llegó no estaban explícitos los motivos del mismo. La decisión la tomaron desde la administración del Palacio Municipal de La Plata, le explicaron.

"Me informaron que me echaron por un video que dura 2 minutos y que tiene más de un año", señaló a Crónica. Y agregó: "Es algo de mi vida privada. No cometí ningún delito".

Según explicó Pellizari al diario El Día de La Plata, ella no viralizó el material y arrojó que quien lo hizo, claramente tuvo una mala intención al sacarlo a la luz y que sabe mucho de computación, ya que no era sencillo obtenerlo.

Por otro lado, desde la Comuna, explicaron que la mujer tiene un “alto ausentismo” y que la decisión de la expulsión se basó en eso.

Al principio se había hablado de la posibilidad de reincorporarla pero por estas horas, esa hipótesis está totalmente descartada, explicaron desde diario El Día.

Desde el Departamento Ejecutivo, argumentaron que el alto ausentismo es la causal de la decisión de la expulsión. Los datos pueden verse en una planilla que marca las inasistencias que tuvieron lugar entre el 2018 y el 2019.

¿Quién es Sonia Pellizzari?

La bella Sonia Pellizzari de 28 años de edad, estudia Ciencias de la Educación. Además es modelo desde hace dos años y realiza shows que se emiten por internet (a través de web cam) de forma reservada.