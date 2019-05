La Administración Nacional de la Seguridad Social presentó un informe en el que se despejan las dudas más frecuentes relacionadas a los Préstamos Anses abril 2019.

El lanzamiento de las nuevas líneas crediticias fue un verdadero éxito y marcó un récord en cantidad de entregas y consultas. Sin embargo, muchos beneficiarios todavía tienen interrogantes sobre reclamos, movimientos desconocidos, chequeo del depósito, cancelación de turnos, entre otros.

Por tal motivo, desde El Ciudadano te traemos un completo resumen de las preguntas más habituales que recibe ANSES en redes sociales y sus correspondientes respuestas.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cómo saber si te depositaron el crédito de abril?

Esta es la duda más frecuente de los últimos días. A raíz de las demoras en la acreditación del dinero (por paros, feriados y alta demanda) mucha gente no sabe si cuenta o no con el efectivo en sus cuentas. Esto sin dudas representa una verdadera molestia porque mucha gente ya está generando intereses y todavía no puede invertir, viajar o solucionar problemas.

Para saber si te depositaron, tenes 3 opciones:

Consultar los últimos movimientos en un cajero electrónico

Para eso deberás acercarte a cualquier cajero (Link o Banelco). Ingresar tu tarjeta, después la clave y primero seleccionar la opción "Consultas" y luego "Últimos movimientos". En la pantalla aparecerá el monto del crédito bajo la denominación de "Prestamos ANSES". Allí mismo se puede imprimir el comprobante.

A través de la aplicación MI ANSES

Ingresando a www.mianses.gob.ar y luego seleccionando la opción "Consultas de descuentos" vas a poder saber si te acreditaron o no.

Si te aparece la siguiente imagen, significa que no te acreditaron el dinero del préstamo.

De lo contrario, si recibiste el crédito, el sistema te informa con el siguiente anunciado informativo.

Llamar al 130 en días de semana

Otra forma de saber si te depositaron el préstamo o no es llamando a la línea de consultas (130). La opción a seleccionar dentro del menú principal es "O" (préstamos ANSES). Luego hay que seguir las opciones que varían de acuerdo al tipo de prestación que se cobre en ANSES. (1 jubilados, 2 asignaciones, etc)

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cómo cancelar un crédito en forma anticipada?

Si solicitaste un préstamo y después te arrepentiste, la opción más rápida y confiable es que te acerques a cualquier oficina de ANSES para que te den la baja en forma instantánea y no tengas que pagar cuotas indeseadas. Ese día, deberás asistir solo con tu documento.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Qué hacer si te depositaron un crédito que no pediste?

Este problema es muy frecuente y por lo general se produce cuando se entregan datos a desconocidos a través de internet para que nos "ayuden a sacar el préstamo". Sin embargo, este error tiene solución y es muy fácil.

Si en tu recibo detectas un descuento por prestamos ANSES que no pediste o viste que en tu cuenta hay transferencias desconocidas, lo más recomendable es que vayas a una oficina de ANSES sin turno presentando solo tu DNI. Si haces este trámite a tiempo, no vas a pagar ninguna cuota y te no van a descontar. En la primera pregunta de esta nota te comentamos cómo revisar los últimos movimientos de tu cuenta, para saber si te dieron un préstamo o no.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Qué hacer si no te depositaron el crédito que pediste?

Si en el transcurso de los 10 días hábiles (espera obligatoria) no te depositaron, deberás acercarte hasta la oficina de ANSES más cercana y presentar: copia del resumen de movimientos (puede ser el comprobante del cajero con fecha posterior a la aprobación) y constancia del CBU.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cómo cancelo un turno para créditos ANSES 2019?

Si pediste una cita para tramitar un préstamo ANSES y al cabo de dos días recibís un E-Mail en el que te informan que no te van a poder atender, es muy probable que esto responda a dos situaciones: las consultas son muchas y los operadores no dan abasto o también el problema puede tener origen en que el solicitante no cumple con los requisitos correspondientes para acceder a un préstamo. Si pensas que si cumplís con estos requisitos, ANSES te recomienda ir hasta una oficina en el turno fijado inicialmente, a pesar del rechazo.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Qué hacer si te rechazan un créditos ANSES 2019?

Si el sistema de comunicaciones por mail, SMS, buzón de alerta (Mi ANSES) te dicen que te rechazaron el crédito, el mismo quedará sin efecto y por ende no se efectuarán descuentos sobre tus haberes. En ese caso, te recomendamos llamar al 130 y luego seleccionar la opción "0" para que un operador te explique los posibles motivos del rechazo y tus opciones para poder acceder al préstamo ANSES abril 2019.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cuáles son los motivos de rechazo más frecuentes?

En cuanto a las jubilaciones y pensiones PUAM los códigos de rechazo más comunes son 3: 02, 06 y 13. En cualquiera de estos casos el problema es el mismo: no se pudo acreditar el dinero porque la cuenta estaba cerrada al momento del depósito. En este caso, te recomendamos dirigirte hasta la sucursal más cercana a tu domicilio y pedir la "rectificación del problema" en caso de que corresponda. Una vez que se solucione el inconveniente, podrás volver a tramitar el préstamo.

Códigos de rechazo: 01, 06, 10 y 65: Este error se puede aplicar a todas las prestaciones que pueden pedir préstamos (AUH, SUAF, Jubilados, PUAM, PNC, Pensionados). El motivo del código es "Rechazado por el banco receptor". Este tipo de rechazo es muy frecuente y responde a inconsistencias en la configuración de la cuenta personal. En otras palabras, es el banco el que rechaza el préstamo y ANSES no tiene nada que ver. Para solucionar esta traba, te recomendamos dirigirte hasta tu banco para corroborar la configuración de tu cuenta y modificar los puntos problemáticos que te impiden cobrar el Crédito ANSES. Una vez que soluciones el problema (por lo general responde a temas de seguridad) ya podes pedir un préstamo nuevamente.

Códigos de rechazo: para Asignación Universal (SUAF) y Asignación Familiar por Hijo (AUH). Para esta dos prestaciones los códigos más frecuentes son dos: R03 y R17.

En el primero de los casos (R03) significa que la cuenta no existe o está dada de baja. Esto puede suceder porque cambiaste de banco recientemente y por tal motivo no queda otra opción que esperar hasta 120 (corridos) para que los datos se actualicen e ingresen al sistema de ANSES. Si por el contrario no cambiaste de banco, te recomendamos dirigirte hasta la entidad bancaria para chequear la información personal y solicitar modificaciones en caso de que corresponda.

En el segundo de los casos (R17), significa que existen inconsistencias de seguridad (validación) a la hora de transferir el dinero. En este caso, deberás esperar a que la Dirección de Atención a Titulares de ANSES te contacte para resolver este inconveniente. El trámite para la solución puede durar hasta tres días. A partir de ese momento, ya podrás sacar un nuevo préstamo ANSES.

PRESTAMOS ANSES 2019 | Si ya cuento con un crédito ¿Puedo pedir otro?

Si. Lo único que deberás tener en cuenta es que el total de la cuota por el total de préstamos ANSES solicitados no supere el 30% del total que se cobra mensualmente en concepto de haberes. Este es uno de los motivos de rechazo más frecuentes. Para ello, tendrás la opción de pre-cancelar el/los créditos anteriores con el nuevo crédito ANSES abril 2019. Para cotizar tus nuevas alternativas, podrás hacer el trámite en cualquier oficina de ANSES o llamando al 130.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cómo ampliar un crédito?

Para cotizar la posibilidad de recibir más dinero del que ya tenes aprobado, recomendamos llamar al 130, luego seleccionar la opción "0" y finalmente elegir la opción "1" en caso de ser jubilado o "2" en caso de recibir una asignación. En el caso de las AUH y las SUAF, la ampliación también se puede hacer desde MI ANSES.

