"Venezuela es un país desmantelado, donde los niños están desnutridos”

Lo que parecen ser los últimos estertores de chavismo en Venezuela han hecho que los ojos del mundo se posen en el país caribeño.

En CNN Radio Mendoza, la periodista resumió los últimos acontecimientos señalando: “Miles de venezolanos han salido a la calle atendiendo el llamado del presidente encargado ce Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En un mitin anunció que viene una escalada de la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, porque a partir de mañana (por hoy) arrancan una serie de paros escalonados de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, hasta lograr llegar a la huelga general.”

A la vez, reconoció que las negociaciones están en marcha, agregando que “Esto ocurre un día después del evento en que estuvieron involucrados militares venezolanos, específicamente del ejército, y en medio de rumores de que hay dentro del gobierno de Nicolás Maduro, que vinculan al ministro de la Defensa y al presidente del Superior Tribunal de Justicia en una negociación para salir de la crisis política que vive el país”.

Para sus habitantes hubo una señal muy fuerte, que definió al decir “haber visto a Leopoldo López, que es un connotado líder opositor, y quien venía cumpliendo en su casa una condena de 13 años de prisión, estar en la calle, en libertad, fue un llamado, fue un sonarnos la campana de que puede haber un cambio político venezolano”.

También relativizó el apoyo total de las Fuerzas Armadas al régimen. “Creemos, por lo que vemos todos los días, que Maduro no está sostenido por las Fuerzas Armadas, sino por la cúpula, por el mando militar, un grupo de generales. Cuando uno habla con la oficialidad en la calle, lo que recibe de ellos es que no están con el gobierno, la oficialidad media, y los soldados mucho menos”, y sobre ese sustento también dejó su reflexión: “¿Hasta cuándo lo sostendrán? Hasta que las cuentas le hagan saber que están a buen resguardo, en el momento que se vean vulnerables. Las sanciones que ha impuesto EE.UU. contra funcionarios rinden frutos justamente por eso, y al final es lo que realmente ellos valoran”.

El futuro

Acerca de la reconstrucción económica de Venezuela, acotó que “según expertos que han venido trabajando en un plan de reconstrucción nacional, en el sentido del bienestar de la población, no va a tardar mucho, ya que es un país con riqueza, estratégicamente bien ubicado”. En cambio, destacó que “vamos a tener un proceso que es bien complejo que es la recuperación social. Este es un país desmantelado, un país donde los niños están desnutridos, no saben leer, no saben escribir, la educación se convirtió en un tema de ideologización, habrá que volver a enseñar a todos aquellos que han nacido y crecido en estos veinte años, y que lo único que conocen son estos 20 años”.

La educación, para la especialista, supone un gran desafío. “Es un país en que primó la ideologización por encima de la cultura, de la educación, los valores, el conocimiento real, el principal reto es cambiar como sociedad y convertirnos en ciudadanos”.

Las negociaciones

Pese a que ocurren sotto voce, todo el mundo reconoce que hay diálogos buscando una salida. “Una negociación en curso la hay, al menos desde el 26 de enero”, señaló González, definiéndolos como “intentos de tender puentes, que permitan resolver esta crisis política que nos llevó a todas las otras crisis. Durará hasta que escuchen desde Miraflores (Casa de Gobierno), pero a la gente, a los venezolanos. Mientras se nieguen se retrasará”.

Finalmente, parte del problema es el destino de Maduro y las cúpulas que lo acompañan en el poder, tanto militares como civiles. “Es complicado, pienso que sectores radicales del lado opositor no han entendido que amnistía no es impunidad. Lo han entendido en Colombia, pero debemos entender que si queremos que esta situación se resuelva, es necesario acordar que por un tiempo el señor Diosdado Cabello vaya a disfrutar de lo que ha robado a este país, es necesario hacerlo”, señaló, agregando que “luego, con una investigación seria y bien hecha, que el pague por sus delitos, pero es necesario salir de esta crisis”.