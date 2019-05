Mauricio Macri, tras el anuncio de Cristina Kirchner: "Volver al pasado sería autodestruirnos"

El anuncio de la ex presidenta encontró al jefe de Estado en un acto con vecinos del barrio porteño de Vila Pueyrredón. Mauricio Macri pidió hoy a la población "no aceptar más atajos ni parches" y no "volver al pasado"