Máximo Kirchner, hijo de la expresidente Cristina Fernández y referente de La Cámpora, participó de un encuentro de Unidad Ciudadana en la cancha de Ferrocarril Oeste.

En el evento el legislador hizo referencia al anuncio que realizó su madre sobre la fórmula que integrará como candidata a Vicepresiendente junto a Alberto Fernández,que irá por la presidencia de la Nación. Al respecto se refirió a Mauricio Macri y expresó "le pido a Mauricio Macri que tenga piedad en estos últimos meses que le quedan. Condujo a la Argentina a este desastre."

"No fue una campaña del miedo decir en 2015 que vendría el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero nosotros no construimos desde el odio porque el que lo hace termina como Macri ahora", consideró.

A su vez, el hermano de Florencia Kirchner criticó al Gobierno de Macri y dijo "mientras el Gobierno se achica, mientras tal vez no quiere llevar al Presidente como candidato, nosotros estamos armando un espacio plural". Y señaló a la senadora Magdalena Odarda.

El legislador recalcó que Cambiemos "mintió deliberadamente durante la campaña porque nunca tuvo la intención de cumplir con la palabra empeñada".

Y agregó: "A los pibes y las pibas que están pensando en irse del país, que no se vayan. A los comerciantes que están pensando en cerrar, que no cierren y no echen a nadie que falta poco. A los industriales que quieren otro modelo para la Argentina, que aguanten y ayuden a su pueblo. Es entre todos, atrás quedan las diferencias".

Según se informó luego de la reunión, Máximo Kirchner y Fernández -que se mueve como el principal operador de la ex presidenta Cristina Kirchner-subrayaron la importancia de "consolidar la unidad de cara al armado electoral vigente". La conclusión del encuentro fue la necesidad de mantener reuniones de este tipo con mayor frecuencia y comenzar a trabajar en un proyecto para congelar tarifas hasta 2021.

Al encuentro asistieron también los intendentes Juan Pablo de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gabriel Katopodis (San Martín), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Walter Festa (Moreno) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), así como el referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro.