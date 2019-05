Histórico triunfo de los Jaguares frente a Hurricanes

Los Jaguares argentinos se repusieron de un mal comienzo para lograr imponerse este viernes como visitantes en Nueva Zelanda a los Wellington Hurricanes, por 28-20, en el Super Rugby, poniendo final a una serie de cinco victorias seguidas en casa de los locales.

Tras conceder un try en el primer minuto, el equipo argentino remontó para lograr un total de cuatro frente a tres de su rival, que no había perdido en casa ante un equipo que no fuera de Nueva Zelanda desde abril de 2015.

Fue también el primer triunfo del equipo argentino en tres partidos frente a Hurricanes, una victoria además que los coloca en la primera posición de la Conferencia Sudafricana.

"Esto es realmente grande para nosotros como equipo", afirmó el capitán de los Jaguares, Pablo Matera, mientras sus compañeros celebraban la hazaña abrazándose en el césped.

"Venir aquí y derrotar en Wellington a uno de los mejores equipos del mundo es magnífico", añadió Matera.

El argentino afirmó que el equipo ganó confianza tras su buen partido realizado, pese a la derrota por 32-17, contra los Otago Highlanders la pasada semana.

"Pensamos que podíamos hacer unas cuantas cosas mejor para poder ganar en Wellington", explicó el jugador argentino.

"Estamos creciendo como equipo y podemos ganar a cualquiera, y lo hemos demostrado con esta victoria", afirmó el wing argentino.