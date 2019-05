Luisana Lopilato de 31 años de edad y mamá de tres hijos es una de las celebrities argentinas más demandadas en las redes sociales. Cuando no postea, se siente su ausencia y de hecho así sucedió hasta que, recientemente “volvió” a Instagram con una serie de fotos que la mostraron con un renovado y particular look.

Desde el pasado 3 de mayo que Luisana, no hacía eco en Instagram con sus consejos, experiencias o momentos que usualmente comparte con sus seguidores. Además explicó que recibió a su familia en EE.UU. para festejar su cumpleaños que será este sábado 18 de mayo y por eso parece que ha estado bastante ocupada. Es decir, con la organización de la celebración que por lo que se presume, será muy especial.

El look con el que Luisana Lopilato sorprendió a todos en Instagram

Lo que hay destacar ahora es el reciente look con el que la esposa de Michael Bublé sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram.

La ex Chiquititas, Rebelde way, Casados con hijos entre otras exitosas tiras televisivas argentinas, se mostró en una serie de fotos vistiendo un vestido ajustado al cuerpo muy brillante.

En tres imágenes diferentes, la mamá de Noah y Elías, impactó con el cambio en su color de cabello y de hecho generó dudas en sus fans, que no sabían si se trataba de un nuevo estilo que le dio a su pelo o del uso de una peluca.

Por supuesto, la figura que mantiene la esposa del cantante canadiense también fue centro de piropos en Instagram.

Hace tiempo ya que Luisana Lopilato reside fuera de la Argentina. Dado el carácter internacional de su marido, muchos de sus seguidores le dejan mensajes en inglés pero la inmensa mayoría que sigue los pasos de la ex Paola Argento de cerca, son argentinos, motivo por el cual ella elige escribir en español en la mayoría de sus posteos.

¿Qué opinás de su nuevo look?