Toma fuerza la idea planteada por el precandidato a la gobernación Alejandro Bermejo, con respecto a lo que está ocurriendo con los créditos UVA y la inmensa preocupación que produce en todas aquellas familias que los tomaron con la esperanza de obtener una vivienda.

La iniciativa presentada por el propio intendente de Maipú en la Cámara baja del Congreso de la Nación, está siendo motorizada por los diputados Rubén Miranda, Omar Félix y Guillermo Carmona. Los legisladores aseguran que “avanza la idea por consensos con otras representaciones parlamentarias y que es factible que sea tratada y aprobada por la coincidencia generalizada de que hay que detener el proceso de usura al que son sometidos los tomadores de créditos UVA”.

Al respecto, El Ciudadano dialogó con el diputado nacional Guillermo Carmona, quien dijo: “Los diputados nacionales justicialistas por Mendoza ya estamos impulsando en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de Alejandro Bermejo. El mismo contiene tres puntos que buscan aliviar la situación de los deudores hipotecarios de los créditos UVA, donde se les aplican tasas usurarias”.

Consultado sobre los aspectos sobresalientes del proyecto de ley, respondió que “el primer punto a tener en cuenta es que la aplicación de intereses no sea el SER o el valor de referencia de la construcción, sino que se tenga en cuenta el aumento del salario”.

Y agregó que “lo segundo que contiene el proyecto es que se cree un fondo fiduciario para afrontar las diferencias entre los intereses usurarios del UVA y los intereses que en definitiva paguen los deudores hipotecarios”.

Además, detalló que “el tercer punto es evitar que se vendan las hipotecas a terceros para no entrar en lo que se denomina securitización (bonos de renta fija o variable). Esto último tiene los antecedentes de graves problemas en Europa y Estados Unidos”.

Trabajan en consensos para evitar otra 1050

Cuando El Ciudadano le preguntó si los UVA fueron una trampa económica y financiera o fracasaron por el complejo panorama que golpea al país, el legislador nacional reflexionó: “Debemos tener muy en cuenta que el sistema UVA favorece la usura financiera, porque está armado a favor de los bancos y de los especuladores financieros que compren esas hipotecas, reflejo de lo que ha sucedido en otras regiones del mundo y que ha sido motivo de profundas crisis”.

“En el caso particular de nuestro país, nuestros padres ya padecieron estos tipos de golpes donde se perdieron sus casas tras enormes esfuerzos. Por eso es que no queremos que los argentinos, en general, y las familias, en particular, que tienen créditos UVA se vean perjudicados con estos modelos usurarios. Proponemos entonces salir rápidamente de esta situación que no tiene que ser tolerada”, consideró.

Finalmente, y ante la consulta si prosperaría el proyecto de Bermejo, Carmona, afirmó: “Creo que este proyecto de ley prosperará en su tratamiento en función de la enorme crisis que está generando el crédito UVA. Donde hay familias que están dejando de comer o de enviar a sus hijos a la escuela, u otras urgencias de la vida cotidiana para poder pagar el crédito. Por eso creo que esto nos trae una nueva 1050 (la nefasta circular de 1980), donde los argentinos la padecimos, por lo que considero que el Estado debe adoptar medidas para no repetir una nueva crisis. Ante esto es que con este proyecto en mano estamos generando consenso con diferentes fuerzas políticas así lo transformamos en ley”.