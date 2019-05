Sin dudas que más allá de la clasificación de Boca Juniors a la semifinal de la Copa de la Superliga, luego de vencer por penales a Vélez Sarsfield, Mauro Zárate fue el gran protagonista de la serie.

Dejando de lado el partido y lo futbolístico la serie tuvo muchas repercusiones en contra del jugador Xeneize que involucraron desde excompañeros, hinchas y hasta su propio hermano que lo fusiló en las redes. Después de todo habló Mauro...

El descargo de Mauro Zárate por WhatsApp

El futbolista Xeneize, Mauro Zárate, rompió el silencio y habló luego de todas las polémicas en torno a los dos partidos contra Vélez. La expresión la realizó a través de un mensaje de WhatsApp, en el programa radial Perros de la Calle, y fue muy contundente al manifestar que "volví para pelear el descenso cuando nadie quería volver y yo llamaba a todos, uno por uno para ver si querían regresar. Aparte de dejar 28 millones de dólares con mis ventas. Lo que me hicieron en el Amalfitani no me lo olvido".

Los insultos a Zárate en Vélez

El futbolista Xeneize fue víctima de gritos e insultos de todo tipo cuando el equipo de Gustavo Alfaro jugó el encuentro de ida, en el estadio Amalfitani. El rechazo por la parcialidad de Liniers llegó a tal punto que incluso los gritos taparon el himno nacional en la previa del partido.

El penal de Zárate y su eufórico festejo

Una vez que pasó el partido incómodo para Mauro Zárate en cancha de Vélez y que dejó abierto el resultado quedó la vuelta en el estadio Alberto J. Armando. Allí, más allá de la definición desde los doce pasos a favor del local, el encuentro tuvo muchas situaciones polémicas que calentó el encuentro y generó peleas entre los futbolistas. Pero lo particular fue lo que ocurrió con Zárate a la hora de ejecutar su penal.

Frente a lo que muchos imaginaban que sería una definición tranquila y sin mostrar euforia en el caso de marcar, como sucedió, resultó ser una reacción con mucha euforia y festejar el tanto pese a su pasado en el Fortín.

La pelea en los penales entre los jugadores de Boca y Vélez

Cuando transcurría la serie de los penales se generó una pelea entre los jugadores de Boca y Vélez luego de un entredicho entre los mismos ya que un futbolista del Fortín le gritó el tanto a los del Xeneize y después se dio la situación al revés. De la misma, Zárate se cruzó con Leandro Fernández y generó mas calentura en la definición.

La declaración de Zárate luego de la victoria

Una vez finalizada la serie y consagrado el Xeneize contra Vélez, Mauro Zárate habló en la transmisión televisiva y tras analizar ambos partidos contra el Fortín expresó una polémica frase que molestó a todos los hinchas del conjunto de Liniers. "Pasó el equipo grande" comentó el delantero de Boca.

El enojo y la respuesta del hermano de Mauro Zárate

Con el correr de los minutos las repercusiones de los dichos de Mauro Zárate tomaron protagonismo en las redes sociales y entre tantas críticas que recibió el futbolista apareció una que fue inesperada y muy fuerte. Roly Zárate, exjugador e ídolo de Vélez y hermano de Mauro, publicó diferentes imágenes en su estado de WhatsApp en contra de su hermano.

Los mensajes de Roly:

"Mi viejo siente vergüenza de ir a ver a sus nietos a la Villa Olímpica. Su felicidad era ir a ver al Vélez de Mauro. Tiene 80 años, como familia hicimos todo para que siga en el club. Pero no puedo decidir por él, tiene 31 le erró feo". cerró Roly Zárate.

El Tweet de Paranaense contra Boca

Más allá del tema Zárate, tambien lo que llamó la atención fue una publicación en la cuenta oficial de Twitter del Athlético Parananense haciendo referencia al penal que no le cobraron al Fortín. En la publicación se lee un "Te entiendo @Velez".

Esto se debe a que en el encuentro que disputaron Boca Juniors y Athlético Paranaense, por Copa Libertadores, se dio una jugada polémica con una mano de Julio Buffarini no cobrada por el árbitro. Finalizado el partido, el DT del equipo brasileño declaró "les doy una alerta para todos los demás equipos. Si no tiene VAR en Boca, no se gana. Es imposible ganar aquí sin VAR".

Los memes por el "piquito"de Zárate

Pero no todo fue mala onda en la seria entre Boca y Vélez debido a que una vez finalizado el encuentro y mientras Mauro Zárate hablaba con la prensa apareció un reconocido hincha (es quien espera la salida de los jugadores en la boca del túnel con la bandera azul y oro) en el campo de juego que se arrimó a saludar al futbolista Xeneize.

Lo particular del saludo fue que el hombre mayor por querer saludar rápido al exVélez terminó dándole un "piquito" al jugador, lo que generó miles de cargadas en las redes sociales.

El beso de Judas. pic.twitter.com/veMjb0v0MR — En Una Baldosa (@enunabaldosa) May 17, 2019

Confirmado, Zárate se fue de Vélez porque le gustan los grandes. pic.twitter.com/ccPEmr0twt — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) May 17, 2019

Muy a favor del señor que se chapó a Mauro Zarate cuando terminó el partido pic.twitter.com/8Ik6W4tPWK — Juan Amorín (@juan_amorin) May 17, 2019

Mauro Zárate les canta una canción a los hinchas de Boca #CosasQueLleganPorWhatsapp no doy más 😂😂😂 pic.twitter.com/Ajr5QsatIE — Alto Candombe (@altocandombe) May 17, 2019