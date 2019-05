Espinoza en el centro de la polémica: Laso lo defenestró y Beligoy lo respaldó

El arbitraje de Fernando Espinoza en la revancha de los cuartos de final entre Boca y Vélez provocó un cruce de opiniones, porque mientras el defensor del Fortín Joaquín Laso lo criticó duramente, el director de Árbitros de AFA, Federico Beligoy, salió a respaldarlo pese a la omisión de un claro penal en contra del Xeneize.

"Sabíamos que iban a pasar estas cosas. Intentamos ir con la guardia alta pero pasan igual y molesta porque hay mucho sacrificio detrás de todo esto, trabajamos mucho. Fuimos claramente superiores a Boca en las dos canchas y quedar afuera por estas cosas, duele", declaró el zaguero.

La jugada más discutida fue un penal sobre el propio Laso por un agarrón de Emmanuel Mas en un tiro libre en el primer tiempo del encuentro.

"La jugada es clarísima. La pelota va a donde estamos nosotros. No tenía excusas para no cobrarlo y no lo cobró. Espinoza me decía que no lo mandara en cana, pero es lo de siempre. No sé hasta cuándo tenemos que aguantar estas cosas. Se nota claramente cuando después de cometer ese error me viene a prepotear a mí", afirmó.

"No soy el primero que lo dice, ya hay varios que se quejan de lo mismo, que te tratan mal, que ante un error propio te echan la culpa y te prepotean", expresó.

En declaraciones a TyC Sports, completó: "Vas a La Bombonera y te pasan estas cosas. Marcone fue con la plancha y casi que le pide disculpas por decirle algo y a nosotros a la primera nos amonesta", deslizó. Sin embargo, aseguró que "más allá de que hubo tumultos y grescas, nunca hubo deslealtad. Sí son partidos calientes y se juegan así".

La defensa de Beligoy

Del lado arbitral, fue el propio director arbitral de AFA, Federico Beligoy, el que respaldó la actuación de Espinoza, la cual fue calificada como "muy buena".

El también titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) destacó la expulsión del defensor Carlos Izquierdoz a los 35 minutos del segundo tiempo y relativizó la omisión del penal para Vélez sobre Laso, que podría haber modificar el desarrollo de la serie.

"Espinoza expulsó bien a un jugador, tuvo el control del juego y no tuvo demasiados inconvenientes. Sí tuvo una falla puntual y sí omite un penal. Pero en general estuvo bien", explicó en declaraciones a Radio El Mundo.