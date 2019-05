Un tarjetero encontró $30 mil y se los devolvió a su dueña

En la actualidad, gestos honestos de devolución de dinero encontrado, por ejemplo, son noticia y de las buenas.

Este viernes, el episodio del que todos hablan tiene como protagonista a un tarjetero, Maximiliano Gordillo, de 25 años, residente del barrio San Antonio, de Luján de Cuyo. Se trata de un trabajador que encontró $30 mil, en las inmediaciones de la plaza departamental de Godoy Cruz, y se los devolvió a su dueña.

“Yo vengo a trabajar todos los días. En la cuadra de los bancos se corre mucha plata y bueno se baja una señora de un vehículo, para manejar ella, ya que el marido se bajó para irse. Cuando se baja la señora se le cayó la plata. Cuando se le cae voy y la agarro y le digo: mire maestro no toda la gente es igual, yo soy una buena persona y cuido mi trabajo, se le ha caído la plata a su señora. El hombre me dijo: muy bien. Y me dio mil pesos", relató Maximiliano.

Destacó que sus compañeros reconocieron su gesto solidario, al igual que el personal de Tránsito y su jefe.