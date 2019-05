El sexto piso de Casa de Gobierno es el punto de encuentro con el "Superministro" de la gestión de Alfredo Cornejo. El titular de la cartera de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia Martin Kerchner es también precandidato a la intendencia de Luján de Cuyo por el frente Cambia Mendoza y por ese motivo va a charlar con El Ciudadano.

La sala de reunión, es amplia, cómoda, el sol de Mendoza se cuela por los ventanales generando un marco ideal para la conversación. Kerchner esta listo para la entrevista y muy decidido cuenta que: "Quiero ser intendente por que amo a Luján", además de "estar orgulloso de ser un profesional del servicio publico" y advierte que "está pensando en el Luján de los próximos 20 años".

En cuanto a su competidor en la interna del frente Cambia Mendoza señaló que: "Sebastián Bragagnolo tiene mucho menos experiencia para gobernar Luján" y que: "El actual intendente Omar de Marchi representa a Mauricio Macri". Por otro lado asegura que: "Luján no debe volver al pasado y que el departamento tiene todo lo que necesita para crecer". Kerchner también cuestionó la decisión de Marchi de llevar la oficina municipal al instituto Próvolo "Esta generando más conflicto en el departamento para tener una oficina nueva".

Mira la primera parte del video acá:

Cuando le consultamos si se quedó con ganas de ser precandidato a gobernador, no dudo un segundo y aseguró que: "Yo me he quedado con ganas de hacer, tuve la oportunidad de elegir ir a cualquier lugar en la política y elegí Luján" y agregó, "Hay una nueva forma de hacer política, que es la gestión".

Además contó como hizo la provincia para llevar adelante una buena cantidad de obra pública mientras el país está en crisis; y como imagina la Argentina a partir de enero.

Mira la segunda parte de la entrevista acá: