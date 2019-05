Caso Carleti: piden que reciban testimonio que favorecería a Hisa

Con mucha efervescencia se viven las instancias previas a la elevación a juicio donde se juzgará a los responsables del cruento asesinato de la empresaria del Valle de Uco, Norma Carleti. El centro de la batalla legal es el Ministerio Público Fiscal, donde los abogados Daniel Sosa Arditi y Daniel Álvarez, defensores de Leonardo Hisa están denunciando anormalidades de ese organismo judicial.

Los profesionales no entienden la actitud que han asumido los fiscales Jorge Quiroga y el fiscal en jefe Fernando Guzzo, de no recibir declaraciones del preso Carlos Albornoz, quien daría testimonio que fue utilizado para producir un video extorsivo que inculpaba a Leonardo Hisa, como autor ideológico del asesinato de Carleti.

Es por eso que los abogados presentaron en las últimas horas un escrito al fiscal de Instrucción Jorge Quiroga en el que se detalla pormenorizadamente una carta que Albornoz habría enviado a la Justicia federal –ámbito en el que está procesado– para dar testimonio de la falsedad de la única prueba que lo vincularía a Leonardo Hisa con el caso. Además, en la misiva, reproducida por fragmentos en el escrito al que accedió en forma exclusiva El Ciudadano, el interno habría dado testimonio de quienes lo contactaron y cuánto dinero le habrían ofrecido para producir la extorsión por medio de un video. “En ese material audio visual –dicen los abogados-, Kevin Guerrero, imputado como autor material del asesinato de la empresaria, habría sido presionado a expresar la falsedad que hoy implica la detención e imputación a Leonardo Hisa”.

De acuerdo al letrado Daniel Álvarez, “el pedido de declaración de Albornoz lo hicieron en su momento sus abogados, tras la carta que de puño y letra el preso habría dirigido a la los tribunales federales”.

“Me ofrecieron dinero y beneficios para grabar el video”

En parte de los considerando que observa la defensa de Hisa, transcriben al fiscal de instrucción párrafos de la carta que Albornoz envió a la Justicia federal en Mendoza, donde detalla: “Me ofrecieron dinero que les daba los hijos y la hermana de la mujer asesinada y beneficios que los abogados podían conseguir para que le hiciera grabar y escribir a Kevin una confesión en la que involucra a Leonardo Hisa y al padre de Kevin. Como yo manejaba el pabellón, hice que Kevin continuara en él para presionarlo para que hiciera el relato que me pidieron…”.

“La transcripción de la carta no es textual porque se corrigieron errores ortográficos, pero se declara autor el hecho y habla de los que lo instigaron hacerlo. Por eso el preso Albornoz también detalla en su carta a los federales otros aspectos fundamentales por lo que solicitamos su pronta comparencia”, dice el abogado Álvarez.

A lo que se refirió el profesional es la parte final de la presentación en la fiscalía de los tribunales de Tunuyán, que reproduce otro tramo de la carta: “La familia de la señora asesinada logró lo que quería, metiendo preso al papá de Kevin y dejar a Hisa como culpable sabiendo que todo es mentira. Señor Juez del caso Carleti, ruego que me lleve a su presencia para reafirmar y ampliar mis dichos…”.

Los defensores reiteran: “El Ministerio Público Fiscal debe realizar compulsa por este testimonio clave. De no hacerlo, estaría incurriendo en un grave hecho institucional. No se lo puede tomar esta actitud de otra manera, ya que hay una persona que está diciendo que mintió para perjudicar a otra. Que para hacerlo fue contactado con gente y abogados ligados a la causa. Dichos que no se pueden dejar de tener en cuenta, sobre todo cuando algunos días atrás Juan Carlos Guerrero, padre de los imputados por el crimen, expresó públicamente (en el diario Los Andes) que los abogados querellantes Víctor y Federico Ábalos le ofrecieron $5 millones para inculpar a nuestro defendido (Hisa)”.

Los abogados Sosa Arditi y Álvarez, “están convencidos que si el Ministerio Público Fiscal realiza compulsa sobre la querella y la Fiscalía de Instrucción recibe las declaraciones de Carlos Albornoz, se caería el único punto que adhiere a Leonardo Hisa con el asesinato de la señora Norma Carleti. Por lo tanto, nuestro defendido no solo recuperaría la libertad, sino que quedaría totalmente desvinculado del hecho”, confían los letrados.