Luego de las fuertes repercusiones políticas (el pasado miércoles) que tuvieron las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo, en torno al futuro de Cambiemos, hoy el mandatario provincial salió a aclarar que no será candidato a presidente en las próximas elecciones nacionales.

"No hay que descartar que Macri no sea candidato. Cambiemos debería cambiar su nombre para incluir a Lavagna, Urtubey y Lousteau. Hace falta más Frigerio y menos Duran Barba”, había disparado Cornejo en el evento del AmCham Summit 2019 que organizó la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina en el auditorio del Hotel Alvear Icon de Puerto Madero.

Este jueves, el Gobernador de Mendoza salió a “calmar las aguas” con nuevos dichos en presencia de Patricia Bullrich, quien estuvo de visita en la provincia para acompañar a Cornejo y a otros funcionarios provinciales en la demolición de un ex búnker narco situado en Maipú.

Consultado por la prensa, no solo en torno al acto de central del que formó parte sino en cuanto a sus aspiraciones políticas y la hipótesis de buscar ser el próximo presidente de los argentinos, Cornejo remarcó “Yo no voy a ser candidato, por múltiples motivos. Lo que propongo es que Cambiemos se agrande y mejore. Cambiemos le ha venido bien a la Argentina gracias a todo lo que ha hecho del 2015 en adelante. Por lo tanto, no corre peligro de ninguna manera”

Además, en torno a la difícil situación económica actual y las inminentes elecciones Cornejo destacó, “que no tengamos una mejoría económica no puede obnubilar a los ciudadanos a volver al populismo”.