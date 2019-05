¿Cuáles son las dudas que mantiene Scaloni para definir los 23?

“Tengo los 23 casi definidos, solo restan detalles”, sostuvo Lionel Scaloni, director técnico de la Selección argentina, con vistas a la Copa América que comenzará en un mes en Brasil.

El entrenador dio la lista preliminar de 32 convocados para disputar el torneo que comenzará para la Selección argentina el 15 de junio frente a Colombia en Salvador de Bahía.

La primera lista se recortará a 23 que son los que viajarán al país limítrofe. La novedad pasa por la vuelta de Sergio Agüero, como lo adelantó El Ciudadano hace tres semanas, tras un llamado del entrenador hacía el delantero para limar asperezas. Igualmente, volverán a charlar, pero el Kun irá a Brasil.

El regreso de Agüero le dará un salto de calidad a la Mayor que ya contaba con Lionel Messi, el mejor jugador del Mundo. Nicolas Otamendi, Gabriel Mercado, Marcos Acuña y Giovanni Lo Celso también son parte de los experimentados que disputaron el Mundial de Rusia 2018.

En la lista definitiva que este cronista maneja se observa un profundo recambio con respecto al último mundial, hace un año ya. Cambió la mayoría de los integrantes del cuerpo técnico, salvo Scaloni que hoy es el entrenador. Y son 14 los futbolistas que dejaron de ser parte del seleccionado de un torneo a otro.

Mas de un equipo entero que fue a Rusia se queda afuera de la Copa América. Los tres arqueros Wilfredo Caballero, Sergio Romero y Nahuel Guzmán no sumaron minutos en este nuevo ciclo. Marcos Rojo, Federico Fazio, Cristian Ansaldi, Enzo Pérez, Manuel Lanzini, Eduardo Salvio y Cristian Pavón no fueron tenidos en cuenta. Y los históricos que renunciaron al seleccionado fueron Javier Mascherano, quién dijo adiós luego de la derrota ante Francia en los octavos de final en Rusia, Ever Banega que se bajó por el cambio generacional, Lucas Biglia se despidió en Kazán y Gonzalo Higuain le bajó la persiana a vestir la celeste y blanco en declaraciones a la prensa.

La convocatoria de Agüero, indiscutiblemente, se debe a la brillante actualidad que tiene en el Manchester City, campeón vigente de la Premier League.

Ante la baja del Pipita, que igualmente por rendimiento no iba a ser tenido en cuenta, no hay dudas que el Kun será el número 9 de la Selección Nacional.

El entrenador mantiene dos dudas para definir la lista final. Una en el mediocampo y la otra en el sector izquierdo de la delantera. A esto hay que sumarle si llevará o no a los dos lesionados.

En principio, serian los arqueros Esteban Andrada, Franco Armani y Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, German Pezzella o Juan Foyth, Walter Kannemann, Marcos Acuña y Nicolas Tagliafico los defensores; Guido Rodríguez o Ivan Marcone, Matías Zaracho, Exequiel Palacios, Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul los mediocampistas y Gonzalo Martínez o Ángel Di María, Ángel Correa, Lionel Messi, Sergio Agüero, Lautaro Martínez y Matías Suarez los delanteros.

Las dudas de Scaloni pasan por Rodríguez o Marcone como volante de contención y el Pity Martínez o Fideo Di María como delantero por izquierda. Rodríguez y Di María pican en punta.

Además, no hay certezas de si Zaracho y Pezzella irán a la Copa por sendas lesiones. El técnico los esperará hasta último momento.

Sacando conclusiones de la lista definitiva, la cual saldrá el miércoles 30 de mayo, hay que mencionar que carece de laterales derechos, únicamente lo tiene a Saravia, aunque Mercado podría cumplir esa función como lo hizo en la última etapa del seleccionado.

El otro problema es que le faltan volantes de contención natural. La duda del entrenador para cubrir esa vacante pasa por Rodríguez o Marcone, hoy más cerca el que se destaca en el América de México.

"No creo que haya sorpresas. Es normal que cuando quedan afuera grandes jugadores, se pregunte, pero en una lista de 23 es normal que alguno quede afuera", aclaró el entrenador antes de entregar la lista preliminar, aunque habrá jugadores de primer nivel que quedarán afuera de los 23. Los casos más emblemáticos serían los de Paulo Dybala y Mauro Icardi.

Icardi no hizo méritos para quedar en el plantel. Su conflicto con el Inter y el mal asesoramiento de su esposa y representante, Wanda Nara, serian los motivos suficientes para no ir a Brasil. Por su parte, la floja actualidad de Dybala en la Juventus lo dejaría afuera.

La lista de Scaloni es floja sí nos basamos en el punto de vista de que hay puestos que carecen de dos o más futbolistas para que peleen por un lugar. Por ejemplo, en caso de que se lesione o sea expulsado Renzo Saravia, no tiene otro que lo reemplace, salvo que utilice a Mercado y es ahí donde el técnico deberá apostar a mover jugadores que se destaquen en otras posiciones.

En cambio, hay que remarcar que lo positivo de la lista es que el cuerpo técnico, reflexionó y se dio cuenta de que Agüero no puede perderse la copa.

En líneas generales son nombres que cualquier persona podría elegir. Podemos diferir en dos o tres, pero no tenemos un plantel que llegué en un nivel competitivo en cuanto a la actualidad de sus jugadores. Las excepciones son Messi, campeón de la Liga de España, Agüero de la Liga Inglesa y Tagliafico semifinalista de la Champions League con el Ajax. El resto alterna buenas y malas actuaciones.

Igualmente, Scaloni podrá hacer cambios en el listado final hasta el mismo día de entrega de los 23.