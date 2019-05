El Pato Cucchi se despidió del Lobo con un emotivo mensaje

Sin dudas Patricio Cucchi fue uno de los futbolistas más importantes en la zona ofensiva de Gimnasia y Esgrima en este torneo de la B Nacional.

El Pato anotó muchos tantos en el camino al ascenso para llegar a la Primera División y se transformó en figura del Blanquinegro, lo que le posibilitó meterse en el corazón de todos los hinchas del club.

Pero hace algunos días se supo que no seguirá siendo jugador del Lobo y la noticia sacudió a toda la entidad Mensana. Es por eso que, a través de las redes sociales, el futbolista escribió un emotivo mensaje para despedirse del club.

La carta de Cucchi:

"Creí que nunca iba a llegar el día en que tenía que escribir para despedirme de Gimnasia. Jamás se me había cruzado por la cabeza mas allá de que este es nuestro trabajo y siempre hay que ir por más, pero hoy llegó.... Y con un dolor tremendo que nadie más que yo puede sentir, les digo hasta luego a todos!.Después de 3 años en que peleamos cosas importantes y en los cuales siempre me entregué al máximo, me toca despedirme de esta gran casa, de esta familia como lo es Gimnasia!.

Siempre voy a estar eternamente agradecido a todos, a los que siempre apoyaron y siempre estuvieron en las malas muchos más.... "Gracias a toda la gente por el cariño que me brindaron desde el primer día, les puedo asegurar que nunca, pero nunca me voy a olvidar de cada gesto de cada uno de ustedes!. Juro que los voy a extrañar muchísimo pero cuando menos lo esperemos, no vamos a volver a juntar!

Abrazo de lobo para todos y nuevamente gracias!!!".