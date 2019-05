La periodista y vedette de 25 años de edad, Sol Pérez confirmó que cortó con Rodrigo Luna Benítez.

Se trata del licenciado en Administración de Empresas cuyo hobby era la equitación y que según la rubia, se había “levantado”.

Según Infobae, la ex “chica del clima” y actual conductora del ciclo Gossip que se emite por Canal KZO estuvo en pareja con Rodrigo Luna por el plazo de poco más de un mes y la relación fue intensa.

¿Cómo se conocieron Sol Pérez y su ex novio?

En una edición de Gossip, Rodrigo fue a visitar a Sol Pérez al piso del programa. En esa ocasión, la rubia “soltó la lengua” y contó cómo surgió el amor: “Fuimos a un boliche en Costanera, yo lo miraba, lo miraba y él no, estaba en otra. Después fui al baño, él fue al baño, y cuando salí me estaba esperando y me habló. Así empezamos, y ahora dormimos juntos seis veces por semana, casi como una convivencia“.

¿Por qué se terminó la relación entre Sol Pérez y Rodrigo Luna Benítez?

Según trascendió, la ex participante del Bailando se cansó porque él “estaba demasiado tiempo al lado de ella, la acompañaba a todos lados, le estaba encima” y eso generó el cansancio ergo, la ruptura.

Hace unas semanas, la conductora les contó a sus compañeros de trabajo que estaba muy feliz, saliendo con Rodrigo. Recientemente, relató un entredicho que vivió hace unos días, cuando él le hizo una escena de celos porque ella usaba el celular. El joven se enojó y se fue de la casa, pero al rato le tocó el timbre del portero. "Subí", le respondió ella, quien no tenía ganas de atravesar un mal momento, explica Infobae.

A pesar de que Sol Pérez quiso romper con el "hechizo" de que cada vez que hablaba en público de su relación formal, el amor se desvanecía a los pocos días, esta vez ocurrió lo mismo y eso que la rubia, mantuvo un perfil mucho más bajo que con sus anteriores parejas. La rubia debe ser muy afortunada en el juego, porque en el amor...