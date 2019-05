La vida arriba de una moto: ¿Qué aceite debo usar?

Elegir el aceite adecuado, para nuestra moto, tal vez no sea una tarea tan sencilla como parece. Es que cuando comenzamos a ver los tipos de lubricantes que hay en el mercado y sus diferentes valores, es probable que terminemos por confundirnos.

Hay muchos mitos que se crean a partir del “boca en boca” que terminan por desinformar al usuario. Por eso acá te traemos el paso a paso de como elegir un buen aceite para tu moto.

Sirve aclarar que todas las marcas son muy buenas. La recomendación en cuanto a marca es de carácter personal por parte de cada uno de los usuarios. Lo importante es que cumpla con las normas que pide el fabricante de la moto en su manual.

Tipos de aceite

Primero debemos identificar si nuestra moto es 2T o 4T. A partir de eso, en los tipos de aceite nos vamos a encontrar con dos familias: Los mono-grado y los multi-grado.

Aceite mono-grado: Es un aceite que solo tiene un grado de viscosidad (es la capacidad de fluir, en este caso del lubricante, por una superficie, también teniendo en cuenta la temperatura que se da en ese momento) por lo que ese grado, determinará si su utilización es apta para las temperaturas de invierno o verano, pero no para ambas estaciones. Esto es debido a que hay uno específico para climas fríos o calurosos.

Aceite multi-grado: Básicamente es la combinación de dos mono-grados, uno de invierno y otro de verano, para aumentar la amplitud térmica en la que “trabajarán” correctamente. Además, de este tipo de aceite se desprenden tres categorías en las cuales nos centraremos: Minerales, Semi-sintéticos y Sintéticos.

Esta última familia de aceites es la que realmente nos importa ya que será la que usaremos en nuestra moto. Primero, vale aclarar que se debe utilizar un aceite que indique que está formulado para moto (con normas API, JASO MA2, entre otras) y no uno de auto. Esta aclaración sirve para dejar en claro que, si bien se puede utilizar un aceite de moto en un auto no es lo mismo a la inversa. Esto se debe a que los aceites para motocicletas tienen aditivos para que no se empasten los discos de embrague que trabajan bañados en el mismo lubricante que el resto del motor y no como en los automóviles que trabajan por separado.

Aceite Mineral: Derivado del petróleo, son los más económicos en cuanto a precio. Tienden a ser los más básicos en cuanto a aditivos. Si bien todos son muy buenos, tienden a ser muy “livianos” por lo que sufren de mayor “evaporación” a altas temperaturas y por tiempos prolongados. Su cambio suele ser en intervalos entre 2000kms a 2500kms. Uso recomendado en: Motos tipo 110cc y scooters de baja cilindrada.

Aceite Sintético: La contracara del Mineral. Estos lubricantes son los de mejor calidad y que más aditivos contienen, por lo que son los más costosos. Son los más resistentes en cuanto a altas temperaturas por las elevadas RPM del motor. Su cambio suele darse en intervalos entre 5000kms a 6000kms. Uso recomendado en: Motos de mediana/alta cilindrada. (300cc hacia arriba)

Aceite Semi-sintético: Estos aceites de base sintética suelen ser una mezcla entre los minerales, con mayor proporción de este, y los sintéticos. Son menos propensos a la “evaporación” producidas por las altas temperaturas, pero no cuentan con tantos aditivos sintéticos. Su cambio se produce alrededor de los 3500kms. Su valor siempre estará entre medio de los otros dos. Uso recomendado en: Motos de baja/mediana cilindrada (entre 125 a 300cc).

¿Y la W qué significa?

Básicamente indica la fluidez que tendrá el aceite en frio. A menor número que preceda la W, mayor será la fluidez por lo que un 10W tendrá menos fluidez que un 5W. Por el contrario, el segundo número nos indica que un aceite con valor 30 se diluirá a más baja temperatura que uno con valor 40. En nuestra provincia, por la amplitud térmica, sería ideal un aceite que esté en valores cercanos a 10W50.

Por Marcos Tapia (Especial para El Ciudadano)