Carlos Indio Solari volvió a brindar una profunda entrevista por el lanzamiento de su libro autobiográfico Recuerdos que mienten un poco en el que habló de la economía del país, del futuro de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y también de su delicada salud.

Consultado por su amigo y biógrafo, el escritor Marcelo Figueras, el cantante explicó: "¿Qué más quiero yo que tocar en vivo? Pero si no llega una medicina nueva que prolongue mi bienestar un ratito más..".

"No sé si habrá otra misa. El resto del cuerpo soy un pibe de 28 años, el problema es que no genero dopamina y cada tres horas estoy una hora y media que estoy mal, no puedo viajar, encima soy mal paciente. En este momento no puedo y tampoco tengo para adelante mucha vida, vamos a pensar que no lo voy a hacer pero si lograr una medicina que mantuviera el estado. Igual ya no sé dónde voy a tocar", anunció desesperanzado el exintegrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

De todos modos, el rockero expresó que, a pesar de todo, el arte sigue siendo parte de su vida- "Siempre tengo proyectos. Cuando hay tanta gente que se conmueve con lo que haces, proyectos no faltan nunca. Estoy dibujando otra vez y escribiendo", reveló.

En la entrevista que fue grabada para mostrarse el 18 de este mes en la Feria del Libro, Solari también habló de la crisis económica y le echó la culpa a la presencia del Fondo Monetario Internacional. "Si está el Fondo Monetario (Internacional) gobernando el país, no me queda más remedio que pensar que no tenemos decisión propia. La lectura de la última relación económica con el Fondo ya no dice 'aconsejamos', sino que dice 'tienen que hacer esto'. Bueno, a partir de ahí, tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo", opinó.