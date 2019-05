Alrededor de 15 mil familias ya se inscribieron a los nuevos planes del IPV

A principios de abril del corriente año, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) anunció que entregaría más de 400 viviendas construidas y financiadas con capitales públicos y privados, y ya son más de 15 mil las familias mendocinas que buscan ser propietarias.

Se trata de una sinergia innovadora y efectiva entre constructoras y el IPV que marca tendencia en esta nueva modalidad de obra pública. El resultado inicial: 12 proyectos con 403 casas, dúplex y departamentos que rompen con el modelo tradicional, tanto en lo financiero como en lo constructivo. Los actores: dos constructoras locales de amplia experiencia, el Instituto Provincial de la Vivienda y el Banco Nación como agente financiero.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-2-14-40-37-entregaran-mas-de-400-viviendas-construidas-con-capitales-publicos-y-privados

"En 2019 vamos a superar las 3 mil viviendas, lo que totalizará al fin de la gestión más de 7.200 viviendas", destacó Alfredo Cornejo en su último mensaje ante la Asamblea Legislativa, como es tradición de cada 1 de mayo.

La gran mayoría de los planes de viviendas nacionales y provinciales están dirigidos a familias que no superan hoy los tres salarios mínimos vitales y móviles y se ha implementado esta modalidad que contempla a aquellas familias que por más que excedan estos parámetros de ingresos, no pueden acceder a una vivienda si no es con ayuda del Estado.

La característica principal es que el Estado financia, a través del IPV, hasta un 40% de estos proyectos con recursos de la Provincia. La devolución al IPV es en cuotas actualizadas en UVA y a tasa 0, es decir, sin interés.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-5-13-8-21-9-mas-refugios-para-mujeres-agredidas

El postulante solo aporta 10% y solamente por 50% restante toma un crédito hipotecario en UVA con la tasa de interés vigente en el Banco Nación. Así se hace mucho más sencillo el acceso al crédito y, por otro lado, el tomador del préstamo devolverá una cuota un tercio menor que si lo hiciese por sus propios medios (por la tasa cero del IPV).

De las 15 mil familias interesadas que ya realizaron su inscripción, alrededor de 1.400 han solicitado una evaluación financiera para acceder a algunos de los 12 proyectos. Según confirmaron desde el IPV se encuentran en la etapa de evaluación de los preinscriptos.

Requisitos para inscribirse: