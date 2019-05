Slash y compañía desplegaron un show inolvidable en Mendoza

Con un show quirúrgico, potente y muy instrumental, Slash se presentó por primera -y quizás única vez- en Mendoza. El legendario guitarrista de los Guns N' Roses llegó a la provincia acompañado de su banda Myles Kennedy & The Conspirators en el marco de su gira argentina (también pasará por Córdoba, Rosario y Buenos Aires) para interpretar los temas de su último disco de estudio Living the dream.

Miles de fanáticos (sobretodo mendocinos, sanjuaninos y puntanos) se dieron cita en el Stadium Arena Maipú para escuchar una de las guitarras más famosas de la historia del rock and roll.

Tal como se anunciaba, Slash y compañía saltaron al escenario a las 21.30 -muy puntuales- para abrir el recital con The call of the wild, el tema que abre el disco y que es de los mejores de la banda.

El espectáculo continuó a pura potencia con canciones de toda la discografía de la agrupación y también de la etapa solista anterior del músico de los Guns como Halo, Back from Cali, My antidote, Boulevard of broken hearts, Shadow life y Driving rain entre otros, conectados por largos e intensos solos de guitarra en los que Slash tomó más protagonismo y desplegó todo su talento.

Durante la interpretación de los temas, el hombre de la galera mantuvo un perfil bajo dándole más espacio al carismático Myles Kennedy y a sus compañeros de grupo.

Cerca del cierre, y luego de tocar By the sword (canción que originalmente fue grabada junto a Andrew Stockdale), Slash y sus conspiradores le regalaron a los fanáticos de Guns N' Roses una reversión de Nighttrain, tema correspondiente a Appetite for destruction, álbum debut de la banda que consagró al guitarrista.

Después de poco más de dos horas de frenético hard rock y de tocar World on fire (otro temazo), Slash se acercó al micrófono para gritar: "Muchas gracias" y despedirse del escenario.

Minutos más tarde, los músicos volvieron a aparecer en escena para cerrar definitivamente el show al ritmo de Avalon y Anastasia.