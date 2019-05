Este domingo Córdoba elige gobernador

Casi 3 millones de cordobeses están habilitados para votar este domingo al próximo gobernador de Córdoba.

El actual gobernador peronista de esa provincia, Juan Schiaretti, buscará la reelección frente un radicalismo que irá dividido con las postulaciones del diputado Mario Negri por Córdoba Cambia y el intendente capitalino, Ramón Mestre, por la histórica Lista 3 de la UCR.

Pero además, en la Capital, se elegirá al intendente de la ciudad, que reemplazará a quien se presenta como candidato a gobernador por la UCR, Ramón Mestre.

En las 1.218 escuelas que funcionarán como centros de votación habrá boleta única con las imágenes de los 13 postulantes, así como también los nombres del resto de los aspirantes a los legisladores e intendentes y concejales de varios distritos, incluida la Capital.

El actual mandatario irá acompañado por el funcionario Manuel Calvo, actual secretario de Comunicaciones y Conectividad de la provincia, representando al oficialista Hacemos por Córdoba.

En tanto, los dos principales candidatos de la oposición serán del radicalismo, pero irán por espacios separados tras el conflicto que rompió Cambiemos en la provincia mediterránea, distrito que fue vital para el presidente Mauricio Macri en el balotaje de 2015 frente al entonces postulante del Frente para la Victoria, Daniel Scioli.

Luego de esa fractura, el intendente capitalino, Ramón Mestre, competirá con la histórica Lista 3 de la UCR acompañado por el jefe comunal de Bell Ville, Carlos Briner; mientras que el coordinador del interbloque Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, representará a Córdoba Cambia con su par Héctor Baldassi como candidato a vicegobernador.

La Casa Rosada espera mejorar el rendimiento electoral que obtuvo hasta el momento: salvo en Santa Fe, en el resto de los comicios se impusieron los respectivos oficialismos locales.

Por otra parte, las elecciones a intendente de la Ciudad de Córdoba, que concentra el 40% del padrón provincial, serán uno de los escenarios clave de la jornada.

Allí, Mestre postula para ocupar su lugar a Rodrigo De Loredo, ex titular de Arsat y yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, mientras que la lista de Negri lleva al ex intendente de Córdoba y ex embajador ante Ecuador, Luis Juez.

Por su parte, Schiaretti propone a su vicegobernador en uso de licencia, el diputado nacional Martín Llaryora.

El macrismo postula a Luis Juez, exintendente de Córdoba, ex senador nacional y varias veces candidato a gobernador.