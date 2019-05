Detuvieron a El Gitano, principal sospechoso de la muerte de Yadón

A un día de lo sucedido en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, detuvieron al presunto asesino de Miguel Yadón, Juan Jesús Fernández, conocido como El Gitano.

El principal sospechoso del ataque al diputado nacional de la UCR Héctor Olivares y al funcionario Yadón, se encontraba prófugo y la Policía de Entre Ríos logró detenerlo, en horas de la mañana de este viernes, en Concepción del Uruguay.

"Me acaba de hablar la ministra (de Gobierno y Justicia de Entre Ríos), Rosario Romero, ya confirmando con la cédula de identidad y todos los datos que Juan José Fernández está detenido en Concepción del Uruguay en unas cabañas", indicó Bullrich.

Estefanía Fernández

La principal hipótesis que manejan los investigadores, dataría de una situación amorosa. Estefanía Fernández, hija de Juan Jesús Fernández, habría tenido un romance con Yadón, y el mismo no habría sido aceptado por El Gitano, por tradición familiar. "Es un caso que no es político" sino de índole "personal", aportó Patricia Bullrich.

La supuesta amante de Yadón quedó detenida este viernes, antes que cayera su padre, por "encubrimiento", en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó la ministra de Seguridad, solo falta apresar a la persona que se encontraba con Fernández durante el ataque, quien sería "el tirador", y que no es familiar directo del detenido. "No es un familiar directo, sabemos dónde está y vamos a encontrarlo. Estamos viendo qué vinculación tiene. No es un hijo" de Fernández, puntualizó.

"Evidentemente Fernández en estos ataques mafiosos decidió no poner al hijo como tirador" y explicó: "el tirador es el único que falta ser detenido".