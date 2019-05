Diego Simeone: "No me veo todavía en la Selección Argentina, soy un entrenador de equipo"

El entrenador del Atlético de Madrid, DiegoSimeone, habló de varios temas relacionados a la Selección argentina y también opinó sobre diferentes entrenadores y futbolistas.

En cuanto al seleccionado argentino lo primero y más fuerte que contó el entrenador fue que "No hablé con nadie de la Selección Argentina, no me llamaron".

También opinó sobre varios técnicos colegas y diferentes situaciones como el caso de Marcelo Bielsa y el far play, la final que disputará Mauricio Pochettino en la Champions League y hasta habló del River de Marcelo Gallardo, entre otros.

Sobre Marcelo Bielsa

El entrenador argentino Diego Simeone, habló en la cadena Fox Sports sobre la jugada que dio vuelta al mundo y que tuvo como protagonista a otro DT argentino, Marcelo Bielsa, y su far play. Ante esta situación el Cholo opinó que "Vi la jugada de Bielsa. Es una reacción espontánea de expresar desde un sillón. Marcelo decidió frenar el partido para hacer lo que era justo."

Para cerrar el tema agregó "luego están las cuestiones personales, como lo que le pasó a Marcelo. Hay que ver si en una final del mundo hacía lo mismo. Las circunstancias no son todas iguales".

Sobre Mauricio Pochettino

A la hora de hablar sobre el técnico que se metió en la final de la Champions League, al mando del Tottenham, el exfutbolista analizó a su colega y halagó su presente comentando que "está haciendo un gran trabajo. Está haciendo lo mismo que nosotros en el Atlético Madrid, ahora le pasa lo mismo en el Tottenham con jugadores importantes.

Sobre River y Marcelo Gallardo

Diego Simeone también aprovechó el momento y respondió la pregunta de ¿cómo lo ve a Marcelo Gallardo en River? El entrenador del Aleti, dirigió al Millonario del 2007 al 2008, elogió la campaña del Muñeco y fue contundente a la hora de analizarlo expresando que "está haciendo algo extraordinario. El fútbol argentino tiene muy buenos entrenadores. Ojalá Marcelo se quede todo el tiempo que quiera en River. Pero tiene el camino marcado por Europa y la Selección. Él conoce la Selección y al fútbol argentino, más por haber estado tanto tiempo".

También opinó de Alfaro

El técnico Colchonero también dio su parecer sobre la forma en la que Gustavo Alfaro dirige a Boca Juniors. Al respecto dijo "Alfaro está haciendo un buen trabajo en este inicio en Boca. Como Marcelo en River y Holan en Independiente. A más continuidad, hay mas fuerza para resolver situaciones".

Scaloni no quedó afuera

Finalmente el "Cholo" opinó sobre la labor del DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, y se mostró optimista de cara a su futuro. "No me sorprendió que a Scaloni lo hayan nombrado como entrenador. ¿Quién te dice que gana la Copa América y le pidan por favor que se quede? Es fútbol. Creo que lo mejor, para mí, sería que uno que esté en el Sub 20 se prepare y después agarre la Selección.