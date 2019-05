Denuncian a Cristina por confesiones en su libro Sinceramente

Dos abogados hicieron una presentación ante la justicia federal contra la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Los letrados Yamil Santoro y José Magioncalda aseguran que CFK realizó un 'sincericidio' en su reciente libro: el aumento del déficit fiscal en 1 punto del PBI para favorecer la campaña de Daniel Scioli.

En la página 323 del libro, Cristina escribe: “La razón del crecimiento de un punto del déficit durante el año 2015 no sólo fue porque el año anterior había sido un mal año para la economía –se había apreciado el dólar y caído el precio de los commodities- sino también porque en vista de las elecciones presidenciales decidí incrementar el gasto. Una pequeña digresión: me causa mucha gracia los que dicen que no hice ningún esfuerzo para que Scioli ganara las elecciones… ¡Aumenté en un punto del PBI el déficit fiscal para inyectar recursos a la economía! ¡Mi Dios!… Cómo algunos no hacen más que repetir lo que leen en Clarín y La Nación”.

Santoro y Magioncalda interpretaron que al haber reconocido CFK que aumentó el déficit fiscal para favorecer a Daniel Scioli en las últimas elecciones presidenciales, configura el delito tipificado en el artículo 265 del código penal en el capítulo VIII de negociaciones incompatibles con la función pública: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

Santoro, también titular del partido político Mejorar, comentó que se trata de "un insólito caso donde un funcionario reconoce que tuvo otros motivos que el interés general para tomar una decisión gubernamental y eso es lo que justamente sanciona el art. 265 que fue introducido al código penal por la ley de ética pública. Cristina, en su verborragia literaria, reconoce un delito dificilísimo de probar de otra forma".

La denuncia fue presentada en Comodoro Py por lo que se inició el expediente nº 3751/19. La misma será investigada por el fiscal Delgado en el juzgado federal 5 a cargo de Ariel Lijo.