Bermejo: "La generación de empleo es la mejor política de seguridad"

En la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza, el actual intendente de Maipú y precandidato a gobernador de la provincia, Alejandro Bermejo, criticó con dureza al gobierno de Alfredo Cornejo.

El funcionario sustuvo que "la generación de empleo es la mejor política de seguridad. Pero para este gobernador es: más municiones, más chalecos antibalas y más chicos con hambre en Mendoza. Esas son sus prioridades".

Y continuó: "de producción, generación de trabajo, crecimiento económico y desarrollo humano, nada. En línea con Cambiemos. Muy similar al mensaje de su socio político Mauricio Macri, en el Congreso de la Nación el pasado 1 de marzo"

El intendente de Maipú fue contundente en sus declaraciones contra Cornejo y expresó vía Twitter que "las cuentas ordenadas no solo son las que se muestran en las planillas de excel; lo fundamental es lo que le sucede la gente en su casa, en su barrio, en su finca, en la escuela. ¿De qué sirve el orden contable cuando todos los días nuevos mendocinos caen en la pobreza?".

"El orden que no desarrolla la matriz productiva, el orden que no crea trabajo, el orden que no saca a las familias de la pobreza, es desorden, es injusticia. Lo único lleno son los tanques de los móviles policiales, pero las heladeras vacías", manifestó el funcionario.

Además, Bermejo dijo que "el caos es la pobreza, desocupación y tarifazos. El Gobernador habla del pasado, pareciera que hace una semana asumió, pero fueron casi 4 años sin diálogo, con orden en las cuentas, pero con un Estado ausente y endeudado como nunca".

En tanto, el intendente justicialista hizo referencia a lo que se viene y anunció que "a partir del consenso tenemos que animarnos a impulsar políticas públicas que nos permitan salir de esta crisis con una nueva visión de Mendoza, donde administrar los recursos del estado tenga como consecuencia el desarrollo y no solo el orden contable".