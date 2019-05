Sagasti: "Cornejo es el violinista del Titanic"

La senadora nacional de Unidad Ciudadana y precandidata a la gobernación, Anabel Fernández Sagasti criticó con dureza el discurso de Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones ordinarias.

"Me pareció un discurse lleno de cifras vacías, de cinismo y agresiones; pero que nada tiene que ver con lo que están pasando los ciudadanos de a pie. Que no llegan a fin de mes, que tienen miedo de perder el empleo, es decir que tenemos un gobernador que hace bastante no escucha a los mendocinos", dijo Sagasti.

Además hizo referencia a la deuda que la adminstración actual deja para el futuro de los mendocinos: "Hasta noviembre de 2018 se habían pagado $6400 millones de pesos en concepto de intereses y lo que se invierte en la obra pública es de casi la mitad del pago de intereses $3850 millones de pesos". "Nos deja una deuda con un incremento del 250% a pagarse principalmente en 2023 y 2024".

La senadora finalizó diciendo que "con este discurso, Cornejo hizo de violinista del Titanic. Mientras el barco se está hundiendo, él nos está entreteniendo".