Victorias mendocinas en el comienzo del Argentino de Motocross

El Campeonato Argentino de Motorcross disputó la primera fecha de la temporada 2019 en la localidad cordobesa de Achiras, donde Gabriel Fernández estrenó el título con una contundente victoria en la categoría MX3B.



El popular Pipío, Campeón Argentino 2018, paseó su Yamaha YZF 450 atendida por el equipo RPM Cross de Marcelo Sánchez, y alcanzó un gran triunfo que lo coloca por segundo año consecutivo como el piloto a batir en la divisional.



Fernández se quedó con todo lo que hubo en juego durante el fin de semana, desde las prácticas, pasando por la clasificación del sábado y luego las dos mangas disputadas el domingo.



En la primera de ellas, el triunfo fue mucho más costoso, porque fue sobre la misma línea, imponiédose por solo 9 milésimas sobre el bonaerense Estanislao Salanueva. Mientras que en la segunda batería, la victoria fue más cómoda, superando al también bonaerense Matias Schnurr.



"En la primera manga largué más o menos bien, en la primera vuelta me fui para atrás, llegue hasta el octavo puesto estaba un poco desorientado, no sabía qué pasaba. Pero Claudio Sánchez, que me ayuda en la pista, me marco mitad de carrera, me concentré, me puse las pilas y volví a la punta. Y la gané por 9 milésimas, por nada. Es más, llegamos y no sabíamos quien había ganado", agregó.



"En la segunda largué más tranquilo, sabiendo que iba a agarrar ritmo. A mitad de carrera venía tercero, tomé ritmo, me inflé y pude ganar con comodidad. Estoy muy bien de físico y eso me permite manejar la carrera. Estoy muy contento", finalizó.

En esta misma categoría, pero entre los A compitió Franco Calveras, quien logró redondear una muy buena labor al terminar tercero y cuarto en las dos mangas.

En MX3 C, el alvearense Julio Quiroga asumió nuevamente su potencial y se ubicó en el cuarto lugar en las dos mangas.

Otro mendocino que se destacó fue Luciano Righi, quien se llevó de muy buena forma las dos mangas de MX2 y de esa manera tuvo un comienzo inmejorable del campeonato.

Quien no pudo destacarse en MX2 B fue Marco Bisole, quien no pasó del 10º lugar.

En la categoría de damas, Brenda Righi se destacó ocupando el cuarto lugar en WMX B.

El próximo compromiso será el 5 de mayo, cuando en La Rioja se llevará a cabo la segunda competencia del calendario.