El delantero de Racing Lisandro López, quien convirtió 17 tantos y fue el goleador de la Superliga, no será parte de la Selección Argentina que estará en los Juegos Panamericanos de Lima, indicó hoy Fernando Batista, técnico del equipo argentino Sub 20 y Sub 23.

Lisandro agradeció la convocatoria y aseguró que prefiere centrarse en la pretemporada de la Academia.

Vale destacar que, al igual que en los Juegos Olímpicos, en esta competencia que se realizará en julio se permite reforzar los planteles con tres futbolistas mayores de 23 años.

Luego de la igualdad ante Defensa y Justicia en el Cilindro de Avellaneda, la Academia festejó a lo grande. Y uno de los protagonistas principales del evento fue Lisandro López, goleador, referente e ídolo del club.

Pero la fiesta en cuestión no solamente sirvió para festejar el título de Racing, sino también para que se confirme el romance entre el mencionado goleador del conjunto de Avellaneda y la hija menor del presidente del club, Víctor Blanco.

A través de su cuenta de Instagram, Mercades "Mechi" Blanco, hija de Víctor Blanco, máxima autoridad de Racing, compartió con todos sus seguidores una imagen muy tierna en la que está abrazada a 'Licha'.

Pero claro, la imagen estuvo acompañada por un mensaje muy dulce en el que queda absolutamente claro que se ha formado una pareja que todo el mundo en Racing celebra y aprueba.

El futbolista de 36 años y la cantante tienen una relación formal y están viviendo juntos desde hace un tiempo.

Mechi dio unos primeros indicios de este amor hace poco más de un mes, cuando fue el cumple del capitán de la Academia. Allí, publicó una historia, en la que se puede ver a un muñequito con la camiseta de Racing.