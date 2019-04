Cornejo: “En Mendoza hay un plan y es que el Estado funcione”

COMPARTIDOS: 0

El Gobernador Alfredo Cornejo y los ministros Elisabeth Crescitelli (Salud) y Martín Kerchner (Economía) inauguraron el Centro de Salud 130 Salto de las Rosas, ubicado en 9 de Julio s/n, Salto de las Rosas, San Rafael.

También estuvieron presentes en el acto el subsecretario de Salud, Oscar Sagás; el intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez; el legislador nacional Federico Zamarbide; los senadores provinciales Lucas Quesada, Adrián Reche y Miguel Bondino; el director general de la región sur de Salud, Abel Freidemberg; el concejal Francisco Mondotte y la directora del Centro de Salud 130, Verónica Martínez.

Luego de participar en la inauguración, Cornejo señaló: “Debemos esforzarnos aún más para generar un clima de trabajo que brinde cada vez mejores servicios públicos. En Mendoza hay un plan y es que este Estado funcione generando las condiciones para que hombres y mujeres puedan desarrollarse en la vida”.

En este sentido, el mandatario sostuvo que “desde hace un poco más de tres años pusimos a todo el Estado en movimiento, aunque aún estamos lejos del óptimo”. Recordó que, cuando asumió, “en cada rincón de la provincia había una descapitalización del Estado que era impresionante. Se había deteriorado la capacidad de prestar los servicios básicos, como la salud, la educación, la administración de justicia y la seguridad”.

Buen funcionamiento de la red de salud pública

El Gobernador indicó que “este es el centro de salud número 13 que refaccionamos a nuevo. Hoy, en este lugar, contamos con hasta rayos x digitales, tecnología que estamos incorporando en el resto de la provincia también. En la vida de los más humildes y de la clase media trabajadora, este servicio permite diagnosticar y enviar rápidamente a su médico de cabecera”.

“Estamos logrando mejorar la red de salud bastante más rápido de lo que esperaba, porque estamos administrando bien los recursos. El Sur tiene la sensación de que hay una baja atención del Norte sobre el Sur. Si uno mira la historia, es así, pero si miramos el presente y los tres años de nuestra gestión, jamás ha tenido tanta atención el Sur como la de ahora, en rutas, en caminos, iluminación. Sabemos que falta pero es importante hacer un racconto histórico”, agregó el jefe del Ejecutivo provincial.

A modo de ejemplo, Cornejo dijo: “Hace 85 años que no se hacía un puente significativo que cruce un río, y acabamos de inaugurar el puente badén. Otro ejemplo es que, al principio del gobierno que hoy encabezo, el Hospital Schestakow no tenía calderas ni sábanas, y hoy tiene tecnología de primer nivel para diagnósticos e intervenciones, al igual que los centros del Gran Mendoza, hoy lo tenemos en construcción con 9 mil metros cuadrados nuevos para tener más quirófanos y separar los consultorios externos de las internaciones”.

Herramientas para el agro

“Tenemos una reparación de escuelas inéditas en el Sur de provincia. Sabemos que faltan cosas pero vamos en tránsito. El aparato estatal para cuidar el agro hoy funciona como la lucha antigranizo, tenemos además un seguro agrícola que cubre gratuitamente a los que tienen menos de 10 hectáreas. En años anteriores, la emergencia se cubría dos años después y la inflación se comía el subsidio. Por eso no hay que retroceder”, agregó Cornejo.

Para finalizar, el mandatario indicó: “Hablar de los pobres, con mucha sensibilidad, y no hacer nada por ellos, dejando que el Estado se descapitalizara no tienen nada de popular. Hablar todo el tiempo de la pobreza, como si hubiera aparecido este año, es como mínimo una mentira. En cambio, mirar para adelante, señalando lo que falta, que es muchísimo, es mirar con esperanza sobre la credibilidad de que se vienen haciendo cosas. En los pocos meses que me quedan de gestión quiero comprometerme a redoblar los esfuerzos, por Mendoza, por el Sur de la provincia y por San Rafael, porque todos se merecen que administremos bien sus recursos”.

Atención para 19 mil vecinos

A su turno, el director general de la región Sur de Salud, Abel Freidemberg, señaló: “Hace 47 años se construyó este centro de salud y en 2016 lo vimos en conjunto con el Gobierno provincial para repararlo y que pueda atender un radio de 19 mil habitantes, lo que pensamos y planificamos hoy lo estamos cumpliendo, hoy estamos brindando nuevos servicios a los vecinos. Es un centro moderno e inclusivo, con consultorios, un vacunatorio, laboratorio, farmacia, ambulancia de primer nivel, un centro recolector de leche en atención primaria y aquí quiero destacar que es el único que lo hace en atención primaria en el departamento. Hemos bajado la mortalidad infantil en Mendoza y por ello es importante la recolección de leche humana”.

Detalles de la obra

En nueve meses, se amplió la superficie en 230 m2, y se llegó así un total de 400 m2. Este proyecto integrador brinda nuevos servicios, que benefician a los pacientes y a los efectores de salud que trabajan allí.

El centro de salud cubre el primer nivel de atención de una vasta zona, con una influencia de 15 mil habitantes. Las mejoras incluyen no sólo infraestructura y equipamiento sino también su cartera de servicios, integrada por las especialidades de clínica médica, ginecología, pediatría, odontología, medicina general, enfermería y se incorpora diagnóstico por imágenes con un ecógrafo y equipo de Rx. También posee un Centro de Recolección de Leche. Además, tiene una ambulancia permanente.

En la nueva construcción se ha previsto la adecuada accesibilidad de los pacientes que arriban en ambulancia, además de un laboratorio y un depósito para residuos patológicos.

El centro de salud fue construido en 1971 y desde ese momento no había sido objeto de mejoras estructurales, por lo que esta intervención es prácticamente una puesta a nuevo. La inversión supera los $12 millones.

Junto con la construcción de los centros sanitarios 171 de Tunuyán, 222 y 5 de Guaymallén, este centro de salud mejora la infraestructura para atención primaria y acerca los servicios a los habitantes de la zona, mientras se descomprime la atención en los hospitales cabeceras de los departamentos.

Fuente: Prensa Mendoza