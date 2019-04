Durán Barba: "Será Macri o Cristina; están codo a codo"

En una entrevista con Jorge Fontevecchia para diario Perfil, el gurú de Cambiemos, Jaime Durán Barba, sustuvo que al kirchnerismo no lo destruye la corrupción, sino dejar de ser opción de poder. Además, aseguró que "si gana, CFK potenciará lo que hicieron, y llevaría a la Argentina a un totalitarismo tumultuoso".

Durán Barba, uno de los asesores más cercanos al presidente Mauricio Macri, dijo también que el 30% de Argentina que apoya al kirchnerismo quiere "una sociedad que no contiene los elementos que forman parte de la democracia: libertad de prensa, división de poderes, respeto a los derechos humanos".

En cuanto a si hay una relación entre una economía menos exitosa y un crecimiento de la conflictividad, dijo que no tiene nada que ver uno con lo otro. Si hablamos de división del país, recordemos que Mauricio ganó con el 50% de los votos frente al 50% de Scioli, puntos más puntos menos. Esta sociedad autoritaria duró doce años".

Fontevecchia también le preguntó a qué obedece la mayor valoración de Vidal y Rodríguez Larreta que de Macri, a lo que Durán Barba respondió que hay un punto central: ellos no resuelven lo que pasa con la economía de la gente. Si Macri no tuviera eso a su cargo, estaría maravillosamente bien evaluado".

"La gente reconoce que ha luchado contra el narcotráfico, contra la delincuencia, todo eso está bien, pero la autoridad que resuelve o no los problemas económicos tiene esa carga como principal. Ni Vidal ni Rodríguez Larreta son vistos como responsables de que caiga el empleo, de que las cosas estén más caras: no es su función", agregó.

Acerca de si beneficiaría a Macri que su fórmula presidencial esté integrada por un candidato a vicepresidente radical, Durán Barba fue categórico al recordar que "Velasco Ibarra fue elegido cinco veces presidente de Ecuador y derribado cuatro veces por el vicepresidente. Definía al vicepresidente como 'un conspirador resuelto'".

"Por eso, no es aconsejable que quien esté en la vicepresidencia no sea de la confianza del presidente. En México, la cosa fue tan aguda que eliminaron el cargo de vicepresidente. Macri tendrá que escoger él a alguien que sea de su confianza para ese cargo", consideró.

Refiriéndose a las cifras que dan a Macri y a CFK como muy cercanos en la intención de voto, expresó que "están codo a codo. También en Ecuador Correa puede volver. Acaba de ganar lo que sería en la Argentina la gobernación de la provincia de Buenos Aires desde el ático de una casa en Bélgica, y no puede hacer propaganda ni nada, por internet. Porque representa a esta gente que está en contra de lo establecido, en contra del sistema, eso es profundo y él es una persona que expresa bien eso porque supo comunicarlo. Cristina es eso: una persona que expresa (bueno, no fue un invento de Marcos Peña) a esa mitad de argentinos que votó contra Macri".

Durán Barba definió a Roberto Lavagna como "una persona formada, bien vista por el 'círculo rojo', que ha sido ministro, senador, vicepresidente, ha tenido una serie de cargos, apoyada por un montón de partidos o de membretes. Esos perdieron todo".

Y agregó que "puede llegar a tener un 15% y los diputados estarán o no. No es un líder, y no creo que haya muchos diputados del Frente Renovador que sean más de Lavagna que de Massa. Lavagna es un economista, un tipo respetable, pero no es un líder político que pueda controlar un bloque de diputados sin ser presidente".

Y a la pregunta de qué pasaría si Cristina ganara las elecciones, respondió que "sería grave porque es un esquema autoritario curioso el argentino. Tiene que ver más con el falangismo que con la izquierda. En la Argentina no hubo una revolución liberal, entonces hay una mezcla de elementos religiosos, militares, sindicales… ¡Como fue el falangismo! El falangismo tiene una base sindical enorme".

Por eso consideró que "si ganase en las PASO o en primera vuelta, aunque luego pierda en el balotaje, se produciría un colapso económico por el miedo que generaría su regreso en muchos sectores económicos y eso me parece malísimo. Pero si llega a capturar el poder, vienen con una mala experiencia para perfeccionar lo que hicieron, y va a ser algo que nos lleve a un totalitarismo tumultuoso".

En otro tramo de la entrevista, dijo que cree que Macri será reelecto. "Mi impresión es que pasa lo mismo que con otras cosas. En el conjunto de la sociedad se permean cosas todos los días, cambia la sociedad todos los días, cada vez a más velocidad desde el año 2007, en que una serie de plataformas alteraron todo. Y creo que hay cada vez más gente acá que también se vincula con el mundo y dice que no quiere una sociedad en la que se pasen escupiendo fotos de periodistas, que haya una sociedad en la que haya una manifestación reivindicando la guerrilla… Creo que es la única que queda".

Fuente: Perfil.com