Samid estaría detenido y habló su abogado

COMPARTIDOS: 0

En medio de rumores sobre la posible detención del empresario Alberto Samid en Belice, su abogado, Vicente Dattoli, afirmó hoy que por el momento no recibió "ninguna notificación oficial" sobre la captura en el país caribeño.

De acuerdo a medios beliceños, el ex vicepresidente del Mercado Central fue detenido en la ciudad de San Pedro luego de que se difundiera en la zona la imagen de "El Rey de la Carne" por el alerta roja de Interpol.

"No sé nada. Voy a hablar con la familia, con la esposa. Desconocía la noticia. No recibí ninguna notificación oficial. Supongo que cuando el Tribunal reciba una notificación, me van a avisar, así es el procedimiento", sostuvo el letrado.

En diálogo con Radio Uno, Dattoli explicó que "Interpol Argentina le avisa al Tribunal" cuando un prófugo es capturado.

"Me voy a comunicar con el Tribunal para ver si hay alguna novedad. Pero no es la primera vez que tomemos conocimientos a través del periodismo", añadió el abogado de Samid.

El empresario de la carne no se había presentado a escuchar el veredicto que iba a dictarse el miércoles pasado en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión, por lo que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini, ordenó su detención.

Horas después Samid habló en distintos medios periodísticos y afirmó que no tenía intenciones de entregarse, pero no dijo dónde se encontraba: en el alerta roja de Interpol se señalaba que Belice era un posible destino que habría elegido el empresario.

El empresario está siendo investigado por presunta evasión y asociación ilícita que comenzó en 1996 por una denuncia de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne.