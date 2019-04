COMPARTIDOS: 0

La modelo argentina Natalie Weber, no deja de sorprender a todos con sus sensuales fotos en la web como en redes sociales. La pareja del delantero Xeneize, Mauro Zárate, es panelista del programa emitido en América TV, Incorrectas y genera mucho revuelo con cada publicación donde luce su escultural cuerpo.

Las mejores diez fotos de Natalie Weber

A través de las redes sociales Natalie Weber le saca suspiros a sus 313 mil seguidores cuando se muestra posando en diferentes ámbitos. Desde fotos entrenando en el gym o en su casa hasta luciendo diminutas bikinis en la playa o en piletas.

La morocha logra levantar la temperatura en su cuenta de Instagram y recibe miles de likes acompañado de comentarios donde halagan su figura tallada a mano.

El sensual entrenamiento de Natalie Weber

Natalie Weber es dueña de un físico digno de admirar, pero para llegar a ese nivel y lograr estar como una diosa la modelo entrena mucho en el gimnasio. La modelo comparte diferentes videos en su cuenta de Instagram en donde se ve el trabajo que realiza para tener su cuerpo siempre impecable.

Sin dudas que la morocha es la envidia de muchas mujeres por lucir semejantes curvas... Te dejamos este video para que aprecies el entrenamiento que realiza.

El mensaje de Natalie Weber a Mauro Zárate luego de la final por Copa Libertadores

Si bien es un extenso mensaje como ya todos sabemos en diciembre del 2018 River y Boca se enfrentaron por la final de la Copa Libertadores, en la cual triunfó el conjunto de Marcelo Gallardo. Días después Natalie Weber le dedicó un sentido mensaje a su esposo, Mauro Zárate, donde apoyó al futbolista en el momento que atravesaba.

La publicación no tardó en cosechar más de 29 mil likes y diferentes mensajes de apoyo tanto para el jugador como también para el equipo Xeneize.

"Recién ahora encuentro la calma para poder dedicarte estas líneas, ya lo hice en privado pero me gustaría por única vez dejar acentuado mi sentimiento públicamente .... quisiera poder expresar el orgullo que me generas, los huevos que tenes para ponerle el pecho a todo, la pasión y la perseverancia .... perdieron una final? Si .... hubiera sido mejor ganarla? Por supuesto, pero soy una agradecida por haberte visto ser uno de los protagonistas del camino con tus 3 goles en la copa , ese camino que los llevo a esa histórica final, peor hubiera sido verla por TV o aún peor, criticando en las redes sociales deseando el mal desde la casa ... en resumidas cuentas.... TE AMO, y hoy te amo mas que antes, mi amor cada día es más grande por que no miras el culo ajeno, por que siempre queres mejorar y aprender, y por que las cosas no siempre salen como quisiéramos pero juntos nos ponemos de pie y seguimos más fuertes! ... A LA GILADA NI CABIDA! Te amo mi amor!" fue lo que publicó la modelo.