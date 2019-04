COMPARTIDOS: 0

La actriz, modelo y DJ argentina Calu Rivero, está de cumpleaños. Si señoras y señores, Calu cumple este viernes sus 31 años de edad.

Para hacer gala de su presente, la artista subió a su cuenta de Instagram, una sexy foto en la que deja un mensaje autorreferencial por su cumpleaños.

En la imagen se la puede ver a la actriz de “Tesis sobre un homicidio” recostada sobre un campo y vistiendo una conjunto color nude y portando una cámara vintage. Fiel a su estilo, Calu dio la nota artística con la foto, sin despegarse de su lado hot, combo que en definitiva cosechó más de 23 mil Me Gusta en Instagram.

Algunos de los comentarios que le dejaron sus fans, fueron:

- "Hermosura de mi vida, feliz cumpleaños !!! Te amo"

- "Sos arte mujer 😻".

- "Feliz nacimiento bella Calu❤️💚".

- "Estas sacando fotos a las pajas 😄?".

- "Feliz cumple a la churra mas churra de todas las churras💖💖💖🤙😄😍 te mereces lo mejor por toda la buena vibra que transmitís. Diosa. Besos".

- "Bella! a festejar!💃".

Calu Rivero, sabía que la jornada iba a ser movidita por su natalicio y que no iba a estar pendiente de las redes sociales por lo que decidió adelantarse con su posteo cumpleañero y advertir que este viernes iba a estar todo el día "off", lo que no termina de saberse es sí querrá decir, desconectada, enfiestada, embriagada, en soledad o quizás todo junto. Así lo anunció la actriz de "Campanas en la noche": - "🎂 Observadora, oyente, abrazada a lo real, sin dudas cumpliendo feliz. Mañana estaré off, celebrando en la vida real, Los beso, Gracias por el intercambio 🎂 Early birthday celebration, because tomorrow i will be off".

Algunos datos de la biografía de Calu Rivero que te van a interesar:

- Calu Rivero y Alonso Morning son un dupla llamada artísticamente como The Changuitos e incluso tienen un disco llamado, "Un charco gigante".

- En noviembre del 2017 confesó que el actor Juan Darthés la acosó durante la grabación de Dulce Amor.

- Calu Rivero se hizo vegana por decisión propia.

- Es una activa defensora de los animales y ha participado en diversas campañas de Greenpeace.

- Calu Rivero nació en la ciudad de Recreo, Catamarca.

- Su rol de debut ante las cámaras fue con el personaje Emma Taylor en Patito feo.